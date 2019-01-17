Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на сотні мільярдів

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Фінансова розвідка оприлюднила узагальнені дані за 2018 рік

Державна служба фінансового моніторингу України за 2018 рік передала до правоохоронних органів 934 матеріали щодо підозрілих операцій, що можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу установи.

За даними прес-служби, у цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 347,4 млрд грн.

Зокрема, до органів прокуратури направлено 159 матеріалів, до Державної фіскальної служби України 190 матеріалів, до органів внутрішніх справ 106 матеріалів, до Служби безпеки України 178 матеріали, до Національного антикорупційного бюро України 300 матеріалів, до розвідувальних органів 1 узагальнений матеріал.

Нагадаємо, в травні 2018 року Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Документ містить 61 пункт законодавчого, методичного та практичного спрямування, а також комплекс заходів, пов'язаних з необхідністю вдосконалення роботи.

Відзначимо, в Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.