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Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів

НовиниФінанси    31.05.2018 - 14:55
Фото: MONEYVAL (coe.int)
Фото: MONEYVAL (coe.int)

План дій розроблено у відповідності з рекомендаціями MONEYVAL

Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Про це повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу України.

"За підсумками ретельно проведеного аналізу звіту Комітету MONEYVAL по Україні, в якому визначено цілий ряд аспектів роботи національної системи фінансового моніторингу, які потребують удосконалення, Держфінмоніторингом спільно з усіма зацікавленими державними органами підготовлено План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні/

Зазначений документ схвалений 12 квітня 2018 р. на п'ятому засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Документ містить 61 пункт законодавчого, методичного та практичного спрямування, а також комплекс заходів, пов'язаних з необхідністю вдосконалення роботи в таких секторах, як:

- розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму;

- міжнародне співробітництво;

- забезпечення прозорості бенефіціарну власність юридичних осіб;

- регулювання і нагляд і методично - роз'яснювальна робота суб'єктів державного фінансового моніторингу;

- протидія фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, а також цільових фінансових санкцій;

- інших завдань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Слід зазначити, що перший звіт про хід виконання Плану дій Україна буде представляти Комітету Ради Європи MONEYVAL вже на першому пленарному засіданні 2019 року.

Нагадаємо, в Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні.

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Теги публікації: фінанси, мониторинг, отмывание денег  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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