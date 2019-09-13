Держбюджет-2020 готують до презентації: що відомо

Що відомо про державний бюджет на наступний рік
Держбюджет-2020 повинен бути поданий до Верховної ради України 15 вересня. Як проходить підготовка і що відомо про прийняття бюджету - в матеріалі РБК-Україна.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд проекту держбюджету на 2020 рік має розпочатися наступного пленарного тижня (17-20 вересня). За його словами, наступного тижня буде представлена перша версія документа.
"Якщо ми працюємо в турборежимі, то вони (Кабмін, - ред.) в мегатурборежимі працюють. Я думаю, що на наступному тижні вони будуть якусь першу версію бюджету нам показувати. Але у нас не буде турборозгляду (проекту держбюджету, - ред.). Бюджетної ночі - ні (не варто очікувати, - ред.). Але, я думаю, що бюджетних три тижні нічних треба чекати", - заявив Арахамія.
Кабінет міністрів планує презентувати проект держбюджету на 2020 рік 15 вересня, як і раніше очікувалося. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук.
Пізніше Верещук заявила, що в той же день проект бюджету буде поданий на розгляд Верховній раді. Крім того, вона зазначила, що проект бюджету створюється "в трикутнику" переговорів з МВФ.
На початку вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання державного бюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.
Зеленський заявив, що у бюджеті має бути закладено економічне зростання. Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що новий Кабінет міністрів ставить собі завдання в 40% зростання ВВП в наступні 5 років. Відповідно, щороку економіка повинна зростати на 8%.
Аналіз показників виконання розпису державного бюджету на 2019 рік свідчить про продовження негативного впливу ряду тенденцій на бюджетні доходи. Про це 12 вересня заявили у Міністерстві фінансів.
Зокрема, доходи від ПДВ із вироблених в Україні товарів (з урахуванням відшкодування ПДВ) в сумі 51,7 млрд грн склали 86,5% від розпису через високі темпи відшкодування ПДВ експортерам.
Від рентної плати за надра надійшло 28,9 млрд грн, що на 23,0% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Однак доходи від рентної плати становили 84,4% від розпису.
Доходи від ПДВ із ввезених на територію України товарів зросли на 1,6% р/р до 184,9 млрд грн. Доходи були виконані на 87,6% від розпису.
Бюджет України на 2019 рік був підписаний п'ятим президентом Петром Порошенком 7 грудня 2018 року. Рада підтримала його у другому читанні 23 листопада (у першому - 18 жовтня).
Зокрема, в документі були передбачені доходи в сумі 1 026,1 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень. Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд гривень.
Дефіцит держбюджету був запланований на рівні 89,9 млрд гривень. Прогноз зростання ВВП закладено на рівні 3%, курс гривні до долара - 29,4 грн/дол.
На оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки -30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.
Для виплати пенсій планувалося направити 167,5 млрд гривень, на субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 було передбачено 20 млрд гривень.
Видатки на охорону здоров'я становив 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень. Згідно з документом, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.
Прожитковий мінімум на одну особу в 2019 році в розрахунку на місяць - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень. Мінімальна заробітна плата в місяць - з 1 січня 4173 гривні; у погодинному розмірі з 1 січня 25,13 гривні.
Також визначено, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році не може становити більш як 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.