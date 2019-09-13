Держбюджет-2020 готують до презентації: що відомо

Держбюджет-2020 повинен бути поданий до Верховної ради України 15 вересня. Як проходить підготовка і що відомо про прийняття бюджету - в матеріалі РБК-Україна.

Держбюджет-2020 Рада почне розглядати після 17 вересня

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд проекту держбюджету на 2020 рік має розпочатися наступного пленарного тижня (17-20 вересня). За його словами, наступного тижня буде представлена перша версія документа.

"Якщо ми працюємо в турборежимі, то вони (Кабмін, - ред.) в мегатурборежимі працюють. Я думаю, що на наступному тижні вони будуть якусь першу версію бюджету нам показувати. Але у нас не буде турборозгляду (проекту держбюджету, - ред.). Бюджетної ночі - ні (не варто очікувати, - ред.). Але, я думаю, що бюджетних три тижні нічних треба чекати", - заявив Арахамія.

Кабмін назвав дату презентації проекту держбюджету-2020

Кабінет міністрів планує презентувати проект держбюджету на 2020 рік 15 вересня, як і раніше очікувалося. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук.

Пізніше Верещук заявила, що в той же день проект бюджету буде поданий на розгляд Верховній раді. Крім того, вона зазначила, що проект бюджету створюється "в трикутнику" переговорів з МВФ.

Зеленський доручив уряду внести проект держбюджету-2020 до 15 вересня

На початку вересня президент України Володимир Зеленський доручив уряду внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання державного бюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Зеленський заявив, що у бюджеті має бути закладено економічне зростання. Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що новий Кабінет міністрів ставить собі завдання в 40% зростання ВВП в наступні 5 років. Відповідно, щороку економіка повинна зростати на 8%.

Мінфін назвав причини невиконання держбюджету-2019

Аналіз показників виконання розпису державного бюджету на 2019 рік свідчить про продовження негативного впливу ряду тенденцій на бюджетні доходи. Про це 12 вересня заявили у Міністерстві фінансів.

Зокрема, доходи від ПДВ із вироблених в Україні товарів (з урахуванням відшкодування ПДВ) в сумі 51,7 млрд грн склали 86,5% від розпису через високі темпи відшкодування ПДВ експортерам.

Від рентної плати за надра надійшло 28,9 млрд грн, що на 23,0% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Однак доходи від рентної плати становили 84,4% від розпису.

Доходи від ПДВ із ввезених на територію України товарів зросли на 1,6% р/р до 184,9 млрд грн. Доходи були виконані на 87,6% від розпису.

Як приймали держбюджет роком раніше

Бюджет України на 2019 рік був підписаний п'ятим президентом Петром Порошенком 7 грудня 2018 року. Рада підтримала його у другому читанні 23 листопада (у першому - 18 жовтня).

Зокрема, в документі були передбачені доходи в сумі 1 026,1 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень. Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету був запланований на рівні 89,9 млрд гривень. Прогноз зростання ВВП закладено на рівні 3%, курс гривні до долара - 29,4 грн/дол.

На оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки -30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Для виплати пенсій планувалося направити 167,5 млрд гривень, на субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 було передбачено 20 млрд гривень.

Видатки на охорону здоров'я становив 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень. Згідно з документом, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в 2019 році в розрахунку на місяць - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень. Мінімальна заробітна плата в місяць - з 1 січня 4173 гривні; у погодинному розмірі з 1 січня 25,13 гривні.

Також визначено, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році не може становити більш як 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.