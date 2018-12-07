Порошенко підписав бюджет-2019

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Після цього закон буде опублікований у виданні "Голос України"

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Про це Порошенко сказав під час Українського жіночого конгресу, повідомляє РБК-Україна.

Бюджетні показники

Зокрема, в документі доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень, в тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень. Витрати держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 112,1 млрд гривень, в тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд гривень і видатки спеціального фонду - 106,3 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень. Макропрогноз у проекті держбюджету до другого читання змінений не був.

Витрати на оборону і безпеку

У цілому на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. Із цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки -30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Пенсії та субсидії

У додатку №3 проекту бюджету додали окремий рядок для Пенсійного фонду, згідно з якою на відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн гривень.

Для виплати пенсій в наступному році спрямують 167,5 млрд гривень. Разом з тим, при доопрацюванні до другого читання враховані положення про направлення платежів за розмитнення "євроблях" у ПФУ.

Також на субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень.

Крім того, витрати на охорону здоров'я складуть 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень. Згідно з документом, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.

Прожитковий мінімум і зарплата

Законом встановлено в 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень.

Крім того, в 2019 році передбачена така мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі - з 1 січня 4173 гривні; в погодинному розмірі - з 1 січня 25,13 гривні.

Також визначено, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в 2019 році не може становити більше 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Нагадаємо, раніше проект закону підписав глава Верховної ради Андрій Парубій.

Підкреслимо, парламент о шостій ранку 23 листопада прийняв у другому читанні закон про бюджет на 2019 рік. За проект закону проголосували 240 нардепів. Відзначимо, що до другого читання доходи і витрати бюджету-2019 збільшили майже на 18 млрд гривень у порівнянні з першим читанням.

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Фото: реакція Володимира Гройсмана на прийняття бюджету-2019

Як писало РБК-Україна раніше, ВР 22 листопада також схвалила законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Після ряду провальних голосувань за проект закону проголосували 243 нардепа.

Крім того, Рада вночі 23 листопада схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Підкреслимо, в першому читанні нардепи схвалили проект бюджету-2019 18 жовтня.

Додамо також, раніше Порошенко зазначав, що може не підписати бюджет-2019, якщо в бюджеті-2019 не зможуть забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує.

"Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо його не врахують при підготовці державного бюджету до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив - просто не підпишу бюджет", - заявляв глава держави.