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Названа дата подачі держбюджету-2020 у Верховну раду

Новини » Політика    13.09.2019 - 12:29
Названа дата подачі держбюджету-2020 у Верховну раду
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект бюджету буде внесено 15 вересня

Проект бюджету на 2020 рік буде внесений на розгляд парламенту на цьому тижні. Про це повідомила представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, проект бюджету створюється "в трикутнику" переговорів з МВФ.

"Державний бюджет на 2020 рік плануємо внести до Верховної Ради 15 вересня. Зрозуміло, що все відбувається в трикутнику переговорів з МВФ, а також плану дій Кабінету міністрів. Чи буде працювати Верховна Рада 15 вересня ми хочемо почути від нашого спікера. Тому що важливо, щоб були внесені і не порушено законодавство. Розглядати будемо вже з наступного тижня ", - заявила Верещук.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів презентує проект держбюджету на 2020 рік в неділю, 15 вересня. Верещук заявила, що в новому бюджеті ще обговорюється питання підвищення соціальних виплат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Зеленський призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проект державного бюджету на 2020 рік на пленарному тижні з 17 по 20 вересня.

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