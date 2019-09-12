Мінфін назвав причини невиконання держбюджету

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Бюджет не отримує планових рентних платежів та ПДВ

Доходи загального фонду державного бюджету в січні-серпні 2019 року зросли на 7,7% р/р до 594,1 млрд грн та становили 95,1% від розпису. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За оперативними даними касові видатки за загальним фондом державного бюджету за вісім місяців у сумі 599,2 млрд грн становили 91,4% від розпису.

Як зазначили в Мінфіні, аналіз показників виконання розпису державного бюджету на 2019 рік свідчить про продовження негативного впливу ряду тенденцій на бюджетні доходи.

Зокрема, доходи від ПДВ з вироблених в Україні товарів (з врахування відшкодування ПДВ) у сумі 51,7 млрд грн становили 86,5% від розпису через вищі темпи відшкодування ПДВ експортерам.

Від рентної плати за надра надійшло 28,9 млрд грн, що на 23,0% більше, ніж за відповідний період 2018 року. Однак доходи від рентної плати становили 84,4% від розпису.

Доходи від ПДВ з ввезених на територію України товарів зросли на 1,6% р/р до 184,9 млрд грн. Доходи було виконано на 87,6% від розпису.

Доходи від частини чистого прибутку та дивідендів надійшли у сумі 32,3 млрд грн, що становить 80,4% від розпису.

Нагадаємо, державні запозичення за загальним фондом державного бюджету в січні-серпні 2019 року склали близько 318,8 млрд грн. Платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2019 році Національний банк перерахував в державний бюджет України 64 898 млн грн - всю суму частини прибутку до розподілу, яка визначена консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов'язань перед державним бюджетом. Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено законом про державний бюджет України на 2019 рік.