Новый пожар на нефтебазе в Крыму зафиксировали спутники NASA (фото)

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 17 октября, с утра горит нефтебаза в Гвардейском. Пожар зафиксировали спутники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

По данным Telegram-канала, пожар на нефтебазе в Гвардейском виден на снимке спутников NASA Firms.



На фото можно наблюдать, что всего на нефтебазе два очага пожара. Ранее в сети появилась информация, что днем на нефтебазе загорелся второй резервуар.