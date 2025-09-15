Горели газопровод и больница: последствия атаки по Днепропетровской области (фото)

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области российский дрон атаковал бригаду ДТЭК во время аварийных работ. Авто и все оборудование сгорело, но энергетики успели спастись.

Напомним, 6 августа россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. Энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего работники ДТЭК сразу приступили к работе.

Также враг недавно атаковал пожарную часть в Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.