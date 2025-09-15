Горіли газогін та лікарня: наслідки атаки по Дніпропетровщині (фото)

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК під час аварійних робіт. Авто і все обладнання згоріло, але енергетики встигли врятуватися.

Нагадаємо, 6 серпня росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Нікополі Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. Енергетики не постраждали. ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого працівники ДТЕК одразу взялись до роботи.

Також ворог нещодавно атакував пожежну частину в Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих.