ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ ночью ударила по Днепру дронами: повреждена пожарная часть, есть раненые

Пятница 29 августа 2025 08:58
UA EN RU
РФ ночью ударила по Днепру дронами: повреждена пожарная часть, есть раненые Фото: РФ ночью ударила по Днепру дронами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 29 августа, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена инфраструктура, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Из-за атаки дронов на Днепр пострадали два человека, обоих госпитализировали. Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый - в состоянии средней тяжести", - отметил Лысак.

По его словам, возникли возгорания, которые спасатели потушили. Кроме того, повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть.

"Пострадала и Синельниковщина - Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. Агрессор целился беспилотниками. К сожалению, погибли два человека - мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Он также добавил, что возникли пожары на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Изуродованы и АЗС и авто.

"Беспилотник враг направил и на Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили", - добавил Лысак.

Обстрел Украины 29 августа

Российские войска сегодня ночью, 29 августа, атаковали восточные и южные регионы Украины ударными беспилотниками.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ ночью запустили по Украине 68 дронов. Противовоздушной обороной сбито, или подавлено 46 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Также зафиксировано попадание 22 дронов на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что годовалый мальчик и 70-летний мужчина пострадали в результате атаки россиян на Запорожский район. Пожар произошел в нескольких частных домах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Дрони
Новости
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
В Киеве сутки продолжается спасательная операция: в ГСЧС рассказали детали и показали свежие фото
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим