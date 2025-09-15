Горели газопровод и больница: последствия атаки по Днепропетровской области (фото)

В Днепропетровской области в результате ночного обстрела получила ранения женщина, возникли пожары на важных объектах инфраструктуры и в частных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и ГСЧС Украины.

В результате атаки загорелась крыша медицинского учреждения, пламя охватило также лес и сухую траву. Повреждено административное здание.

По Синельниковскому району враг применил FPV-дроны и управляемые авиабомбы. Под ударом оказались Покровская и Межевская громады.

В результате атаки пострадала 63-летняя женщина. Ее госпитализировали. Среди повреждений - инфраструктурные объекты, четыре частных дома, хозяйственная постройка, еще одна полностью разрушена. Поврежден и газопровод.

Никопольский район враг обстреливал из артиллерии и атаковал FPV-дронами . Под удары попали райцентр и Покровская громада.

Под огнем оказался и город Апостолово Криворожского района. Там также возникло возгорание.

Попадания зафиксированы в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там произошел масштабный пожар, серьезно повреждено транспортное предприятие.

В ночь на 15 сентября враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Шесть беспилотников сбили силы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области российский дрон атаковал бригаду ДТЭК во время аварийных работ. Авто и все оборудование сгорело, но энергетики успели спастись.

Напомним, 6 августа россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. Энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего работники ДТЭК сразу приступили к работе.

Также враг недавно атаковал пожарную часть в Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших.