Главная » Новости » Война в Украине

Количество погибших и пострадавших из-за массированного удара по Киеву возросло

08:59 24.05.2026 Вс
Среди них есть дети
Количество погибших и пострадавших из-за массированного удара по Киеву возросло
Количество пострадавших в результате ночного массированного удара России по Киеву возросло до 44 человек. Уже известно о двух погибших.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Ужасной была ночь для Киева...Сейчас спасатели тушат пожары, разбирают завалы. Медики оказывают помощь пострадавшим", - рассказал Кличко.

По его словам, уже известно о 44 пострадавших. Из них медики госпитализировали 28 раненых, в том числе - двух детей в состоянии средней тяжести.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 16 людям медики оказали помощь амбулаторно.

Также мэр сообщил, что до двух возросло количество погибших в результате массированной атаки врага на столицу.

Массированный удар по Киеву

Ночью 24 мая Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами и ударными дронами. Обломки упали в нескольких районах, есть разрушения, раненые и погибшие.

Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.

