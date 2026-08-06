ua en ru
Чт, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google отключает Assistant: миллионы Android-гаджетов принудительно переведут на Gemini

10:13 06.08.2026 Чт
2 мин
Смена произойдет уже в начале осени
aimg Ольга Завада
Google отключает Assistant: миллионы Android-гаджетов принудительно переведут на Gemini Эра классического Google Assistant окончательно подходит к концу (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google официально подтвердила дату отключения классического голосового помощника Google Assistant на мобильных устройствах. ВПользователей Android-смартфонов, смарт-часов и совместимых гаджетов будут принудительно переводить на ИИ Gemini.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Примечательно, что первоначальный план предполагал закрытие Assistant в конце 2025 года, однако Google предоставила сервису короткую отсрочку, чтобы доработать и стабилизировать функционал Gemini.

Какие устройства потеряют Google Assistant?

Изменения будут касаться большинства современных девайсов, работающих в сочетании со смартфонами.

Под отключения подпадают:

  • Смартфоны и планшеты на Android, отвечающие минимальным системным требованиям для работы Gemini;
  • Смарт-часы на базе WearOS;
  • Беспроводные наушники и другие подключенные аксессуары с поддержкой Assistant;
  • Автомобильная система Android Auto, которая дублирует интерфейс смартфона пользователя.
Читайте больше: Эксперты бьют тревогу: новая атака заставляет ИИ Google работать на хакеров

Исключения и временные задержки

Важно, что полный переход на Gemini не произойдет для всех устройств одновременно.

По данным разработчиков, Google Assistant временно сохранится на

  • устройствах под управлением Google TV и цифровых медиаплеерах;
  • Автомобили со встроенной ОС от Google (Google built-in);
  • Устаревшие смартфоны под управлением Android 9 или более старые версии с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ;
  • Устройства в регионах, где Gemini официально еще не запущен.

Чего ждать пользователям?

Разработчики акцентируют внимание: смена ассистента означает кардинальное изменение принципов взаимодействия с гаджетами.

Если Assistant выполнял базовые команды по жесткому и предполагаемому алгоритму, то Gemini работает как полноценная языковая модель, вызывающая отдельные инструменты для выполнения задач.

Это обеспечивает гораздо более глубокое понимание контекста и разговорные возможности, однако иногда может затруднять выполнение простых быстрых команд (например, установка таймера или будильника).

Со всем тем в Google убеждены, что именно генеративный ИИ является будущим голосового управления гаджетами.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения
Экс-послу в США Стефанишиной избрали меру пресечения
Аналитика
Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear