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ИИ, встроенный VPN и полная конфиденциальность: 4 браузера, которые заменят Chrome

16:33 10.08.2026 Пн
3 мин
Альтернатив достаточно для любой деятельности
aimg Ольга Завада
ИИ, встроенный VPN и полная конфиденциальность: 4 браузера, которые заменят Chrome Существуют продвинутые браузеры для повседневной работы для любого запроса (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Браузер Google Chrome удобен и быстр, однако его возможностей может быть недостаточно для требовательных пользователей.

Медиа РБК-Украина со ссылкой на BGR рассмотрело браузеры, предлагающие больше инструментов для конфиденциальности, кастомизации и работы с ИИ уже "из коробки".

Brave: конфиденциальность, защита от слежения и сеть Tor

Браузер Brave построен на той же открытой платформе Chromium, что и Chrome, но ориентирован на защиту персональных данных.

Разработчики удалили из кода отслеживатели треккинга и добавили собственный инструмент безопасности.

Главные особенности Brave:

Автоматическая защита - встроенный блокировщик рекламы (на веб-сайтах и YouTube), защита от цифровых отпечатков (fingerprinting) и кросс-сайтовых трекеров.

Конфиденциальность - возможность открыть частное окно с маршрутизацией трафика через сеть Tor, а также встроенный VPN (доступно в рамках премиум-подписки).

Дополнительные инструменты - интегрированный криптокошелек, собственный RSS-ридер для чтения новостей и возможность создавать офлайн-плейлисты.

Читайте больше: Chrome загружает 4 ГБ ИИ-данных в фоновом режиме: как отключить

Vivaldi: полная кастомизация и интеграция Proton VPN

Vivaldi - еще один представитель на базе Chromium, ориентированный на максимальную гибкость настроек интерфейса.

Пользователи могут изменять расположение панелей, цветовое оформление, форматирование и закругление вкладок или загружать готовые темы сообщества.

Преимущества Vivaldi:

Встроенный VPN - браузер интегрирован с сервисом Proton VPN для защиты сетевого соединения.

Организация вкладок - поддержка группировки (Tab Stacking), командных цепочек (Command Chains) и разделения рабочих пространств (Workspaces).

Вспомогательные сервисы - заметки, режим "картинка в картинке", инструмент создания скриншотов и RSS-ридер.

Mozilla Firefox: защита данных и поддержка плагинов на Android

Firefox является одной из главных альтернатив Chrome, работающей на собственном двигателе. Браузер привлекает пользователей высокими стандартами приватности и отсутствием сбора персональной активности.

Основные фишки Firefox:

Конфиденциальность - технологии Enhanced Tracking Protection и Total Cookie Protection предотвращают отслеживание действий пользователя в сети.

Мобильные возможности - в отличие от Chrome, версия Firefox для Android поддерживает установку полноценных расширений и плагинов.

Удобство - улучшенный режим чтения без рекламы и лишнего медиаконтента, а также встроенный PDF-редактор.

Больше интересного: Это умеет только iOS 27:5 ИИ-функций, которых пока нет в Android 17

Opera: интеграция ИИ и мессенджеров

Браузер Opera предлагает широкий набор встроенных сервисов для мультизадачности без необходимости установки сторонних расширений.

Ключевые возможности Opera:

Искусственный интеллект - ассистент Opera AI помогает анализировать содержимое открытых вкладок, а также бесплатно генерирует изображение по текстовому описанию.

Дополнительно на боковой панели доступны быстрые ярлыки ChatGPT и Gemini.

Социальные сети - боковая панель содержит встроенные клиенты Telegram, WhatsApp, Discord, Slack и Messenger.

Организация работы - поддержка вертикальных вкладок, автогруппировка в "Острова вкладок" (Tab Islands), доски для идей (Pinboards), бесплатный VPN и режим экономии батареи.

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