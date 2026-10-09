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Привлечет Claude и выполнит задачу: Google показала нового ИИ-агента Gemini

12:12 09.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ольга Завада
Привлечет Claude и выполнит задачу: Google показала нового ИИ-агента Gemini Google создает цифровых сотрудников (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Google представила ИИ-агент Gemini, который может самостоятельно выполнять рабочие задания и взаимодействовать с командой без пошаговых инструкций. Новый инструмент для бизнеса был презентован на конференции Gemini at Work 2026.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на 9to5Google.

Полноценный "коллега": как новый ИИ решает задачи без подсказок?

По информации разработчиков, Gemini Agent способен распознавать комплексные задачи и выполнять их самостоятельно.

Так, по просьбе руководителя подготовить отчет в виде презентации, система Workspace Intelligence предлагает передать эту задачу агенту в один клик.

Агент способен организовать совещание без предоставления конкретных адресов или имен: он самостоятельно определяет состав участников с рабочих чатов, проверяет их календари и посылает электронные письма для согласования времени.

Помимо персональной помощи инструмент может выполнять роль отдельного сотрудника.

В таком режиме агент получает аккаунт в Workspace с рабочей почтой, календарем, диском Google Drive и профилем в корпоративной директории.

Коллеги могут взаимодействовать с ним через упоминание @Gemini или добавление в рабочие чаты.

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"Альянс" из Claude и 4 вида облачной памяти

Gemini Agent использует динамическую маршрутизацию и выбирает наиболее подходящую модель для каждой конкретной задачи.

Система поддерживает как семейство нейросетей Gemini, так и модели Claude от компании Anthropic, а в будущем получит поддержку других частных и открытых моделей.

Разработчики убеждены, что это позволяет обеспечить высокое качество выполнения и оптимизировать затраты.

Для решения многокомпонентных задач агент создает временных субагентов, которые могут работать параллельно или последовательно в течение нескольких часов или даже дней.

Непрерывную работу обеспечивают 4 типа облачной памяти

  • Сессионная память содержит контекст текущей задачи, даже если она длится несколько дней;
  • Семантическая память формирует структурированную базу знаний при чтении документов и общения;
  • Процедурная память сохраняет алгоритмы выполнения действий, включая навыки, которые ИИ прописывает для себя сам;
  • Эпизодическая память содержит историю всех ранее выполненных задач.

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Где будет работать Gemini Agent и когда станет доступным?

Инструмент встроен в сервисы Gmail, Google Docs, Sheets, Slides и Chat. Также он может работать через командную строку, Slack, Microsoft 365 и сторонние приложения с помощью API без пользовательского интерфейса.

Gemini agent пока находится на стадии закрытого предварительного тестирования, а вскоре станет доступным для тарифных планов Business и Enterprise.

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