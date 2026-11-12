Google тестирует секретную ИИ-модель Hydrogen: чем она отличается от Gemini

Что известно о новой ИИ-модели?

Согласно внутренним сообщениям компании, инженеры описывают Hydrogen как "чрезвычайно способную, быструю и эффективную систему".

Сотрудники получили доступ к новинке через внутреннюю платформу разработки Jetski, обычно используемой перед публичным запуском подобных решений.

По словам пользователей, по своей сути новинка напоминает предыдущие модели Google из линейки Flash. Они создаются как рабочие инструменты, оптимизированные для максимальной скорости и экономичности по сравнению с мощными флагманскими моделями.

Символично, что название Hydrogen полностью соответствует этой концепции, ведь это самый легкий элемент в периодической системе.

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Контекст и конкуренция на рынке топовых ИИ

Тестирование нового решения проходит на фоне обострения конкуренции на рынке высоких технологий.

На днях компания Anthropic представила новые модели линеек Fable и Mythos, ориентированные на поиск кибербезопасных уязвимостей и проектирование аппаратного обеспечения.

В то же время Google пока не комментирует официальные планы публичного релиза Hydrogen и не уточняет, будет ли эта модель бесплатной для пользователей, как предыдущие решения класса Flash.

Также неизвестно, войдет ли в платную подписку новая ИИ-модель Carbon .