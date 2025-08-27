Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеет

Google представила обновленную модель редактирования изображений для Gemini от DeepMind. Теперь можно менять фон, одежду, локации и даже совмещать фото, сохраняя главный объект неизменным. Новая функция доступна всем пользователям, а не только подписчикам Pro или Ultra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Police .

Что умеет новый ИИ-редактор Google

Смена образа или локации. Достаточно загрузить фото человека или питомца и задать промт - Gemini сохранит оригинальное лицо и внешний вид, но "перенесет" героя в новые условия, например в другую страну или даже десятилетие.

Смените костюм или локацию (gif: Android Police)

Объединение фотографий. Можно "слить" в одно изображение несколько снимков - например, добавить себя к любимому питомцу или создать семейный портрет на баскетбольной площадке.

Объедините фотографии вместе (gif: Android Police)

Многошаговое редактирование. Gemini позволяет постепенно изменять одну картинку. К примеру, сначала перекрасить стены спальни, потом добавить мебель и аксессуары, пока не получится идеальный интерьер.

Многооборотное редактирование (gif: Android Police)

Миксование дизайнов. Технология переносит стиль одного объекта на другой: текстуру лепестков можно наложить на резиновые сапоги, а узор обоев - на футболку.

Смешение дизайна (gif: Android Police)

Google отмечает, что ключевое преимущество нового инструмента - отсутствие типичных "сбоев" в изображениях, когда отредактированный объект выглядит "похожим, но другим". Теперь же лицо или фигура сохраняются максимально точными.

Функция уже начала постепенно распространяться и станет доступной всем пользователям в течение недели.