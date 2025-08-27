ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеет

Среда 27 августа 2025 13:35
UA EN RU
Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеет Google кардинально улучшила редактор Gemini (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google представила обновленную модель редактирования изображений для Gemini от DeepMind. Теперь можно менять фон, одежду, локации и даже совмещать фото, сохраняя главный объект неизменным. Новая функция доступна всем пользователям, а не только подписчикам Pro или Ultra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Police.

Что умеет новый ИИ-редактор Google

Смена образа или локации. Достаточно загрузить фото человека или питомца и задать промт - Gemini сохранит оригинальное лицо и внешний вид, но "перенесет" героя в новые условия, например в другую страну или даже десятилетие.

Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеет

Смените костюм или локацию (gif: Android Police)

Объединение фотографий. Можно "слить" в одно изображение несколько снимков - например, добавить себя к любимому питомцу или создать семейный портрет на баскетбольной площадке.

Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеетОбъедините фотографии вместе (gif: Android Police)

Многошаговое редактирование. Gemini позволяет постепенно изменять одну картинку. К примеру, сначала перекрасить стены спальни, потом добавить мебель и аксессуары, пока не получится идеальный интерьер.

Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеетМногооборотное редактирование (gif: Android Police)

Миксование дизайнов. Технология переносит стиль одного объекта на другой: текстуру лепестков можно наложить на резиновые сапоги, а узор обоев - на футболку.

Google представила новый Gemini для редактирования фото: что он теперь умеетСмешение дизайна (gif: Android Police)

Google отмечает, что ключевое преимущество нового инструмента - отсутствие типичных "сбоев" в изображениях, когда отредактированный объект выглядит "похожим, но другим". Теперь же лицо или фигура сохраняются максимально точными.

Функция уже начала постепенно распространяться и станет доступной всем пользователям в течение недели.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Искусственный интеллект
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы