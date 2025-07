Google подключил Gemini к WhatsApp: как защитить переписку и ограничить доступ

Компания заявляет, что изменения позволят пользователям быстрее выполнять повседневные задачи с помощью ИИ. Однако некоторые эксперты по безопасности уже выразили обеспокоенность - теперь для ограничения доступа Gemini к личным данным необходимо вручную отключать соответствующие настройки.

"Как и прежде, пользователи могут отключить подключение Gemini к приложениям в любой момент, перейдя по ссылке gemini.google.com/apps", - сообщил представитель Google.

Согласно обновленной справке Google, теперь Gemini может отправлять сообщения в WhatsApp, устанавливать таймеры и даже инициировать звонки напрямую. Все эти функции активируются автоматически, вне зависимости от включенности настройки активности приложений Gemini.

Ранее, чтобы ИИ мог работать с внешними приложениями, необходимо было вручную включать Gemini Apps Activity. Это также означало, что взаимодействия пользователя могли сохраняться и использоваться для улучшения сервисов и обучения моделей ИИ.

Теперь, по заявлению Google, взаимодействие с приложениями возможно даже при отключенной активности, но в этом случае данные переписок не используются для обучения моделей.

"Это обновление работает в интересах пользователя: теперь он может пользоваться возможностями Gemini, не включая активность приложений. При этом его чаты не анализируются и не применяются для улучшения ИИ", - подчеркнули в компании.

Данные взаимодействий с Gemini хранятся на серверах до 72 часов, вне зависимости от того, включена ли функция активности.

Google разослала уведомления на электронную почту владельцам Android-устройств с описанием изменений. Однако некоторые пользователи и эксперты выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности.

Команда зашифрованного почтового сервиса Tuta считает обновление тревожным сигналом:

"Несмотря на то, что некоторые воспринимают это как шаг к защите приватности, мы видим в этом скрытую угрозу. Компании не должны без ведома пользователей включать доступ к новым функциям", - говорится в блоге Tuta.

