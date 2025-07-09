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Google подключил Gemini к WhatsApp: как защитить переписку и ограничить доступ

Среда 09 июля 2025 17:00
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Google подключил Gemini к WhatsApp: как защитить переписку и ограничить доступ Gemini получил доступ к мессенджерам даже при отключённой активности (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google обновила механизм взаимодействия своего ИИ-ассистента Gemini с приложениями на Android-устройствах. Теперь чат-бот может автоматически получать доступ к таким приложениям, как Сообщения, WhatsApp, Телефон и Системные утилиты, даже если функция Gemini Apps Activity отключена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.

Компания заявляет, что изменения позволят пользователям быстрее выполнять повседневные задачи с помощью ИИ. Однако некоторые эксперты по безопасности уже выразили обеспокоенность - теперь для ограничения доступа Gemini к личным данным необходимо вручную отключать соответствующие настройки.

"Как и прежде, пользователи могут отключить подключение Gemini к приложениям в любой момент, перейдя по ссылке gemini.google.com/apps", - сообщил представитель Google.

Что изменилось

Согласно обновленной справке Google, теперь Gemini может отправлять сообщения в WhatsApp, устанавливать таймеры и даже инициировать звонки напрямую. Все эти функции активируются автоматически, вне зависимости от включенности настройки активности приложений Gemini.

Ранее, чтобы ИИ мог работать с внешними приложениями, необходимо было вручную включать Gemini Apps Activity. Это также означало, что взаимодействия пользователя могли сохраняться и использоваться для улучшения сервисов и обучения моделей ИИ.

Теперь, по заявлению Google, взаимодействие с приложениями возможно даже при отключенной активности, но в этом случае данные переписок не используются для обучения моделей.

"Это обновление работает в интересах пользователя: теперь он может пользоваться возможностями Gemini, не включая активность приложений. При этом его чаты не анализируются и не применяются для улучшения ИИ", - подчеркнули в компании.

Данные взаимодействий с Gemini хранятся на серверах до 72 часов, вне зависимости от того, включена ли функция активности.

Стоит ли отключать?

Google разослала уведомления на электронную почту владельцам Android-устройств с описанием изменений. Однако некоторые пользователи и эксперты выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности.

Команда зашифрованного почтового сервиса Tuta считает обновление тревожным сигналом:

"Несмотря на то, что некоторые воспринимают это как шаг к защите приватности, мы видим в этом скрытую угрозу. Компании не должны без ведома пользователей включать доступ к новым функциям", - говорится в блоге Tuta.

Как отключить доступ Gemini к приложениям

Google подчеркивает, что для отключения новой функциональности пользователям нужно предпринять действия вручную:

  • Перейдите в настройки Android, раздел Приложения, отключите доступ Gemini к сторонним приложениям
  • Также это можно сделать по ссылке gemini.google.com/apps
  • Если вы ранее уже отключили эти функции - они останутся выключенными.

Для полного отключения Gemini возможно потребуется использовать режим разработчика и инструменты на ПК. Однако это требует технических навыков.

Эксперты также рекомендуют следить за будущими обновлениями Android, так как функциональность Gemini может быть активирована повторно в новых версиях ОС.

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