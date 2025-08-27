Google представила новий Gemini для редагування фото: що він тепер уміє
Google представила оновлену модель редагування зображень для Gemini від DeepMind. Тепер можна змінювати фон, одяг, локації і навіть поєднувати фото, зберігаючи головний об'єкт незмінним. Нова функція доступна всім користувачам, а не тільки підписникам Pro або Ultra.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Police.
Що вміє новий ШІ-редактор Google
Зміна образу або локації. Досить завантажити фото людини або вихованця і задати промт - Gemini збереже оригінальне обличчя і зовнішній вигляд, але "перенесе" героя в нові умови, наприклад в іншу країну або навіть десятиліття.
Змініть костюм або локацію (gif: Android Police)
Об'єднання фотографій. Можна "злити" в одне зображення кілька знімків - наприклад, додати себе до улюбленого вихованця або створити сімейний портрет на баскетбольному майданчику.
Об'єднайте фотографії разом (gif: Android Police)
Багатокрокове редагування. Gemini дає змогу поступово змінювати одну картинку. Наприклад, спочатку перефарбувати стіни спальні, потім додати меблі та аксесуари, поки не вийде ідеальний інтер'єр.
Багатооборотне редагування (gif: Android Police)
Міксування дизайнів. Технологія переносить стиль одного об'єкта на інший: текстуру пелюсток можна накласти на гумові чоботи, а візерунок шпалер - на футболку.
Змішання дизайну (gif: Android Police)
Google зазначає, що ключова перевага нового інструменту - відсутність типових "збоїв" у зображеннях, коли відредагований об'єкт має вигляд "схожий, але інший". Тепер же обличчя або фігура зберігаються максимально точними.
Функція вже почала поступово поширюватися і стане доступною всім користувачам протягом тижня.
Вас може зацікавити:
- Як зробити так, щоб Gemini не зберігав історію ваших розмов
- Як змусити Gemini відповідати точніше
- Як обмежити доступ Gemini до листування у WhatsApp