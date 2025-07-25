Как сделать ответы Google Gemini надежнее и качественнее: способ, о котором мало кто знает

ИИ-ассистенты вроде ChatGPT и Gemini до сих пор допускают "галлюцинации" - выдают недостоверную информацию, искажают факты или подстраиваются под запрос без проверки реальности. Несмотря на улучшения, такие случаи продолжают снижать уровень доверия.

О простом способе улучшить ответы Google Gemini рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Одним из решений стала настройка Gemini через функцию Сохраненная информация, где можно задать персональные инструкции. Добавление одной простой фразы заметно повысит надёжность ответов: "Каждый ответ должен содержать не менее трёх ссылок на страницы с источниками".

Что изменится после настройки

Инструкция вводится один раз в разделе Настройки и справка, Сохраненная информация (в веб-версии) или через меню профиля в мобильном приложении. Gemini запоминает это как базовое правило и прикрепляет ссылки к большинству ответов без повторного запроса.

До активации инструкции ссылки появлялись примерно в 20% случаев. После - в 90%. Отклонения возможны при конфликте с другими правилами, например, "показывать карту" или "отвечать кратко".

Для техники, быта и сложных запросов

При выборе техники Gemini предоставил ссылки на обзоры и характеристики блендера Ninja.

В вопросах настройки системы Home Assistant инструмент помог найти решения, которые обычно скрыты на форумах.



Gemini будет предоставлять ссылки на обзоры и характеристики (фото: Android Authority)

Заключение

Простая инструкция в Сохраненной информации позволяет:

получать источники в большинстве ответов

быстрее проверять достоверность

совмещать удобство ИИ с возможностью глубокого анализа.

Решение особенно эффективно при сложных, нетипичных запросах, когда требуется не просто ответ, а подтверждение и дополнительные детали.