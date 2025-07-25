ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как сделать ответы Google Gemini надежнее и качественнее: способ, о котором мало кто знает

Пятница 25 июля 2025 18:00
UA EN RU
Как сделать ответы Google Gemini надежнее и качественнее: способ, о котором мало кто знает Google Gemini можно "научить" отвечать честно (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

ИИ-ассистенты вроде ChatGPT и Gemini до сих пор допускают "галлюцинации" - выдают недостоверную информацию, искажают факты или подстраиваются под запрос без проверки реальности. Несмотря на улучшения, такие случаи продолжают снижать уровень доверия.

О простом способе улучшить ответы Google Gemini рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Одним из решений стала настройка Gemini через функцию Сохраненная информация, где можно задать персональные инструкции. Добавление одной простой фразы заметно повысит надёжность ответов: "Каждый ответ должен содержать не менее трёх ссылок на страницы с источниками".

Что изменится после настройки

Инструкция вводится один раз в разделе Настройки и справка, Сохраненная информация (в веб-версии) или через меню профиля в мобильном приложении. Gemini запоминает это как базовое правило и прикрепляет ссылки к большинству ответов без повторного запроса.

До активации инструкции ссылки появлялись примерно в 20% случаев. После - в 90%. Отклонения возможны при конфликте с другими правилами, например, "показывать карту" или "отвечать кратко".

Для техники, быта и сложных запросов

При выборе техники Gemini предоставил ссылки на обзоры и характеристики блендера Ninja.

В вопросах настройки системы Home Assistant инструмент помог найти решения, которые обычно скрыты на форумах.

Как сделать ответы Google Gemini надежнее и качественнее: способ, о котором мало кто знает
Gemini будет предоставлять ссылки на обзоры и характеристики (фото: Android Authority)

Заключение

Простая инструкция в Сохраненной информации позволяет:

  • получать источники в большинстве ответов
  • быстрее проверять достоверность
  • совмещать удобство ИИ с возможностью глубокого анализа.

Решение особенно эффективно при сложных, нетипичных запросах, когда требуется не просто ответ, а подтверждение и дополнительные детали.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект Советы
Новости
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте