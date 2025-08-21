Как запретить Google Gemini запоминать ваши чаты: полезные советы

Компания Google объявила о запуске новой функции памяти "Персональный контекст" во всех версиях искусственного интеллекта Gemini. Ранее возможность сохранять контекст бесед была доступна только подписчикам платного тарифа Gemini Advanced, однако теперь корпорация внедряет ее для всех пользователей.

О том, как запретить Google Gemini использовать ваши прошлые чаты, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих мировых сайтов о технологиях и лайфхаках Lifehacker .

Что изменилось

Изначально каждая беседа в Gemini существовала изолированно, и информация не переносилась в другие чаты. В феврале Google представила ограниченную версию памяти: ИИ мог ссылаться на прошлые разговоры и помогал их резюмировать.

Теперь же "Персональный контекст" позволит системе запоминать ключевые моменты диалога и использовать их для персонализации новых ответов.

При этом функция включается по умолчанию (за исключением некоторых стран). Для разовых обращений Google предлагает использовать новый режим "Временный чат". Если пользователю не нужна персонализация, "Персональный контекст" можно отключить в настройках.

Риски и претензии

Главные опасения связаны с конфиденциальностью и контролем данных. "Личный контекст" работает как "черный ящик": пользователи не могут управлять тем, что именно Gemini будет запоминать и как использовать в будущем.

В отличие от функции Saved Info, где можно вручную задать, какие данные ИИ должен учитывать (например, шаблоны документов), "Персональный контекст" не предоставляет такой гибкости.

Google приводит пример: если раньше вы просили Gemini подбирать нон-фикшн литературу, в будущем он может рекомендовать книги на близкие темы. А если интересовались комиксами - система предложит идеи для вечеринки в стиле супергероев.

Однако для многих это превращается в проблему: прошлые интересы могут нежелательно "подмешиваться" в новые запросы.

Эксперты напоминают: пользователи не должны делиться с Gemini персональными и чувствительными данными, учитывая непрозрачность работы функции.

Где доступно и как отключить

Новая возможность начнет разворачиваться поэтапно вместе с моделями Gemini 2.5 Pro и 2.5 Flash. Функция на данный момент недоступна в Европейской экономической зоне, Швейцарии и Великобритании, а также для пользователей младше 18 лет и владельцев рабочих или учебных аккаунтов Google.

Чтобы отключить Personal Context, необходимо:

перейти в настройки Gemini (в приложении или веб-версии)

выбрать пункт "Личный контекст"

деактивировать опцию "Ваши прошлые чаты с Gemini".

Как отключить функцию памяти личного контекста в Gemini (фото: Google)

Как удалить историю или запустить "чистый" чат

В разделе Gemini App Activity отображаются все сохраненные запросы. Ненужные беседы можно удалить вручную - достаточно нажать на "х" рядом с запросом и подтвердить удаление.

Удалите разговоры из активности приложения Gemini (фото: Lifehacker)

Альтернативой станет функция "Временный чат" - такие чаты не сохраняются в истории и не используются для персонализации. Google отмечает, что такие диалоги хранятся лишь 72 часа для обработки обратной связи. Начать их можно через боковое меню, нажав на новый значок сообщения рядом с кнопкой "Новый чат".

"Временный чат" Google Gemini (фото: Google)