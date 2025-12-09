Google и Apple готовят новый способ переноса данных между Android и iPhone: что известно

Google и Apple совместно работают над тем, чтобы сделать процесс перехода с Android на iPhone и обратно более простым и удобным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Перенос данных между Android и iPhone все еще проблемный

Сейчас пользователям приходится использовать приложения Switch to Android от Google или Move to iOS от Apple для переноса данных между устройствами. Однако процесс часто сталкивается с проблемами: неполная передача данных, потеря фото или сообщений, несовместимость приложений, сбои iMessage и SMS.

К тому же перенос может идти очень медленно, добавляя разочарование пользователю.

Google и Apple работают над улучшением процесса

По данным 9to5Google, компании подтвердили, что сотрудничают, чтобы улучшить этот процесс и сделать его более надежным.

Хотя точные детали пока не раскрыты, в последней Android Canary для устройств Pixel уже включена работа над новой системой перехода, но пока неизвестно, как именно она будет работать.

При этом в последней сборке Canary появилась новая опция "Копировать данные", которая запускает беспроводной перенос. Она доступна через: Настройки, Ваш профиль, Все сервисы, Связать с iPhone или iPad.

В стабильной версии Android 16 QPR2 такой функции нет - там доступна только передача eSIM. Новая опция позволяет ввести ID сессии и код-пароль, обеспечивая безопасное соединение между устройствами. Для работы требуется iPhone с iOS 26.

Новая опция в последней сборке Android Canary (фото: Android Authority)

Интеграция в процесс настройки устройства

Также новая функция интегрирована в процесс настройки устройства: при выборе "Копировать данные через Android Switch" и указании iPhone или iPad, можно использовать код вместо QR-кода.

Пока это не финальный вариант метода, над которым работают Google и Apple, но уже ясно, что процесс совершенствуется. Предполагается, что обновленная система станет частью настройки устройств и будет доступна сначала в бета-версиях iOS 26 и Android, а затем выйдет в стабильном релизе с расширенными возможностями переноса данных.