Google выпустила крупное обновление Android 16: 7 функций, которые сделают ваш смартфон лучше

Несмотря на то, что Android 16 представили лишь в июне, Google уже начала распространять крупное обновление с широким набором новых функций. Пока апдейт получают только Pixel, а пользователям других брендов придется подождать - и не факт, что все нововведения дойдут до их устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar .

ИИ-сводки уведомлений

Если поток сообщений и push-уведомлений часто выбивает вас из колеи, новая функция AI Notification Summaries может помочь. Она работает по тому же принципу, что и "Сводки уведомлений" на iOS: алгоритм сжимает длинные сообщения и уведомления до коротких заметок, позволяя понять суть без открытия чатов и длинных текстов.

При этом ИИ может ошибаться или упускать контекст, поэтому полностью полагаться на него рано. Но функция позволит быстрее оценивать, нужно ли срочно реагировать.

Сводки уведомлений на основе ИИ (фото: Google)

Улучшенная организация уведомлений

ИИ-сводка - не единственное обновление в этой области. Android теперь по умолчанию группирует и приглушает менее важные уведомления - например, новости или рекламные рассылки.

Сначала пользователю показывают высокоприоритетные уведомления - в том числе сообщения от важных контактов. Ниже отображаются сгруппированные уведомления низкого приоритета, которые можно развернуть или проигнорировать.

Организация оповещения (фото: Google)

Расширенные возможности персонализации

В обновлении появились новые варианты настройки интерфейса - в частности, пользовательские формы иконок, чтобы придать рабочему столу более индивидуальный вид.

Кроме того, если активировать тематическое оформление, оно теперь автоматически применяется ко всем поддерживаемым приложениям, обеспечивая единый визуальный стиль. Обновлен и темный режим: он затемняет даже те приложения, которые не имеют собственной темной темы, что помогает экономить заряд аккумулятора.

Расширенные возможности настройки (фото: Google)

Родительский контроль

На смартфонах Pixel в основном меню настроек появился отдельный раздел для родительского контроля. Доступ к нему можно защитить PIN-кодом. Функциональность включает:

ограничение ежедневного экранного времени

расписание "тишины" на ночь

лимиты для отдельных приложений и возможность их блокировки.

Настройки можно гибко менять - например, добавлять время, когда лимит уже исчерпан.

В главном меню настроек телефонов Pixel теперь есть раздел родительского контроля (фото: Google)

Call Reason: пометка срочных звонков

Функция пока проходит бета-тестирование, но Google уже рассказала, как она работает. Пользователь может отметить вызов в приложении Google Phone как "срочный". В этом случае получатель увидит соответствующую отметку на экране, а в случае пропущенного вызова - в журнале. Это поможет быстрее реагировать на важные звонки.

Call Reason в настоящее время находится в стадии бета-тестирования (фото: Google)

Проверка мошенничества через Circle to Search

Circle to Search получил новый инструмент безопасности. Если выделить с его помощью подозрительный текст - например, сообщение от неизвестного номера - система покажет ИИ-оценку вероятности мошенничества и предложит дальнейшие действия.

Circle to Search (фото: Google)

Улучшения доступности

Обновление также включает ряд функций, облегчающих использование смартфона людям с особыми потребностями. Среди них:

упрощенное управление курсором при подключении мыши

Smart Dictation с поддержкой Gemini - можно редактировать текст голосом командами вроде "сократи"

расширенные возможности Guided Frame: Gemini описывает, что именно находится в кадре камеры

запуск Voice Access через голосовой запрос к Gemini.

Новое обновление также включает в себя различные улучшения доступности (фото: Google)