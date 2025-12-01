ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Только iPhone: в Израиле запретили Android для определенной категории населения

Понедельник 01 декабря 2025 15:30
UA EN RU
Только iPhone: в Израиле запретили Android для определенной категории населения Израиль запретил старшим офицерам пользоваться Android и рекомендует переходить на iPhone (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

На фоне войны в Газе Израиль расширяет ограничения на использование мобильных телефонов для старших офицеров - Android теперь запрещен для служебного использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

iPhone вместо Android для старших офицеров

Согласно обновленным правилам, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) офицеры с должностей подполковника и выше обязаны использовать только iPhone для служебных целей.

Как сообщает Jerusalem Post, это позволит ЦАХАЛ устанавливать более строгий контроль и регулировать обновления безопасности на устройствах высокопоставленных должностных лиц. Мера, по всей видимости, основана на предположении, что iPhone безопаснее Android.

Риски социальных атак и "медовые лопушки"

Израильские разведывательные службы неоднократно предупреждали о рисках социальных атак со стороны вражеских военных или организаций, включая ХАМАС. По их данным, мессенджеры, в том числе WhatsApp, часто используются в качестве "приманок" для солдат, чтобы те раскрыли секретную информацию или установили вредоносное ПО .

Такие атаки могут раскрывать реальные координаты войск и включать взлом файлов или медиа на устройствах.

Эти меры являются частью более широкой инициативы ЦАХАЛ по ограничению использования мобильных телефонов в армии. Ранее запрет распространялся на чины от полковника до начальника Генштаба, теперь же в зону действия правила попадет сотни других старших офицеров.

Учения и обучение по кибербезопасности

Помимо этого, в армии проводятся внутренние учения и тренировки для военнослужащих разных званий, чтобы информировать персонал о рисках социальных атак и минимизировать использование соцсетей и мессенджеров, способных раскрывать местоположение офицеров.

Новое распоряжение будет введено в ближайшие дни. Это может стать первым шагом к более масштабному запрету Android для любых военных коммуникаций на других должностях. При этом Android будет разрешен для личного использования.

Напомним, что Нетаньяху запросил у президента Израиля помилование после письма Трампа.

Мы также писали о том, чем Израиль может помочь Украине во время войны по словам министра Элькина.

Кроме того, у нас есть материал о ликвидации руководителя генштаба "Хезболлы" в Ливане израильскими силами.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone Израиль Android Хезболла Смартфоны
Новости
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит