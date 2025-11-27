Android-бренды разрабатывают смартфоны с ультраемкими батареями: инсайдер раскрыл детали

На фоне недавних анонсов Android-смартфонов с увеличенным временем автономной работы особое внимание привлек HONOR Power, получивший батарею на 8000 мА/ч. Однако, похоже, что рынок стремительно движется дальше: сразу несколько китайских брендов работают над моделями с еще более мощными аккумуляторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority .

Китайские бренды готовят смартфоны с ультраемкими батареями

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал ряд заявлений о том, что производители работают над телефонами с аккумуляторами емкостью 10 000 мА/ч и более. Он добавил, что Xiaomi готовит смартфон с аккумулятором 10 000 мА/ч и быстрой проводной зарядкой на 100 Вт. Полная зарядка, по данным источника, занимает около часа.

Накануне инсайдер намекнул, что realme или OnePlus также могут выпустить модель с батареей около 10 000 мА/ч. Предполагается, что речь идет об одном аккумуляторном элементе номинальной емкостью 9900-10 000 мА/ч.

В тот же день Digital Chat Station сообщил, что еще один производитель уже тестирует смартфон с аккумулятором 12 000 мА/ч перед запуском в массовое производство. Более того, компания якобы экспериментирует с прототипом на 15 000 мА/ч.

Параллельно накапливаются данные о новом смартфоне HONOR с батареей около 10 000 мА/ч. По словам инсайдера, бренд работает сразу над двумя такими устройствами: одно должно получить процессор MediaTek Dimensity 8500, другое - чип серии Snapdragon 7.

Ограничения на зарубежных рынках могут помешать выходу устройств

Однако остается открытым вопрос, выйдут ли эти модели на рынки за пределами Китая. Регуляции в Европе и США ограничивают максимальную емкость одиночного аккумуляторного элемента, поэтому производители часто используют двухэлементные схемы питания.

Инсайдер утверждает, что смартфон OnePlus/realme построен на одном элементе, а значит, версия на 10 000 мА/ч практически наверняка не появится в Европе или США.

Интересно, что большинство упомянутых устройств относятся к среднему и бюджетному сегментам. Тем временем даже флагманы, такие как OPPO Find X9 Pro, OnePlus 15 и Xiaomi 17 Pro Max, уже оснащаются батареями более 7000 мА/ч. Поэтому 2026 год может стать знаковым для увеличения автономности как доступных, так и премиальных смартфонов.