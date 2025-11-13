Google добавил в Pixel скандальную функцию из iPhone: в чем заключается проблема
Google представила ноябрьское обновление Pixel Feature Drop 2025, в котором смартфоны Pixel 9 и Pixel 10 (кроме 9a) получили функцию AI Notification Summaries - "умные" сводки уведомлений с помощью искусственного интеллекта.
О том, в чем заключается проблема "умных" сводок, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Lifehacker.
В чем проблема с AI-сводками уведомлений
Эта функция уже вызывала споры среди пользователей iPhone. Apple первой внедрила подобные сводки в iOS 18.3, однако пользователи быстро раскритиковали их за "бездушный" тон при обработке личных сообщений - например, при расставаниях, - а также за ошибки в новостных уведомлениях.
После шквала критики Apple временно отключила новостные сводки и позже вернула их в улучшенном виде, обозначив, где именно уведомления пишет ИИ. Google решила не повторять ошибок конкурента и внедряет функцию гораздо осторожнее.
Как работает новая функция на Pixel
Пока что AI Notification Summaries доступны только для популярных мессенджеров - Google Messages, WhatsApp и некоторых других. Система анализирует длинные переписки и формирует короткие сводки, чтобы пользователь мог быстро восстановить контекст общения.
Таким образом, на Pixel будет значительно меньше AI-уведомлений, чем на iPhone, где они охватывают новости, развлечения, почту и многое другое. Google пока использует их лишь для упрощения навигации по чатам, но в будущем функция может получить расширение.
Как и у Apple, сводки на Pixel будут отмечены специальным значком с "искоркой" и курсивным текстом - чтобы пользователь сразу понимал, что уведомление создано ИИ.
Как работают сводки уведомлений ИИ на Pixel (фото: Google)
Как включить AI Notification Summaries
Google сделала функцию полностью опциональной - ее нужно включить вручную. Это можно сделать в настройках по пути: Настройки, Уведомления, Сводки уведомлений.
Там же можно выбрать приложения, для которых сводки не будут формироваться, добавив их в список "Не включать эти приложения".
Если функция не активируется, стоит убедиться, что Android System Intelligence включен (Настройки, Уведомления, Конфиденциальность, Чтение и управление уведомлениями). Сводки также не будут работать, если активен режим энергосбережения или если экран включен.
Когда Pixel получит обновление
Распространение AI Notification Summaries начинается вместе с ноябрьским системным патчем. Однако функция не устанавливается автоматически, поэтому она может появиться не сразу. Проверить обновление можно вручную в разделе Настройки, Система, Обновления ПО.
Следующие шаги Pixel
Google уже подтвердила, что в декабрьском обновлении появятся новые функции: смартфоны Pixel начнут автоматически приглушать уведомления низкого приоритета и сортировать их по категориям - например, "Новости" и "Промоакции".
Компания, похоже, делает ставку на постепенное внедрение и надеется избежать тех ошибок, с которыми ранее столкнулась Apple.
Раньше мы писали, что Google упростила доступ к ИИ в Chrome на iOS и Android, а также рассказали, как эта функция работает на практике.
А еще у нас есть материал о том, почему в Microsoft считают, что искусственный интеллект не может обладать сознанием.
Читайте также, где Google Pixel 10 Pro обходит iPhone 17 Pro Max и что важно знать пользователям перед покупкой.