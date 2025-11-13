ua en ru
Google добавил в Pixel скандальную функцию из iPhone: в чем заключается проблема

Четверг 13 ноября 2025 19:27
Google добавил в Pixel скандальную функцию из iPhone: в чем заключается проблема Google добавляет спорную функцию iPhone в Pixel (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google представила ноябрьское обновление Pixel Feature Drop 2025, в котором смартфоны Pixel 9 и Pixel 10 (кроме 9a) получили функцию AI Notification Summaries - "умные" сводки уведомлений с помощью искусственного интеллекта.

О том, в чем заключается проблема "умных" сводок, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Lifehacker.

В чем проблема с AI-сводками уведомлений

Эта функция уже вызывала споры среди пользователей iPhone. Apple первой внедрила подобные сводки в iOS 18.3, однако пользователи быстро раскритиковали их за "бездушный" тон при обработке личных сообщений - например, при расставаниях, - а также за ошибки в новостных уведомлениях.

После шквала критики Apple временно отключила новостные сводки и позже вернула их в улучшенном виде, обозначив, где именно уведомления пишет ИИ. Google решила не повторять ошибок конкурента и внедряет функцию гораздо осторожнее.

Как работает новая функция на Pixel

Пока что AI Notification Summaries доступны только для популярных мессенджеров - Google Messages, WhatsApp и некоторых других. Система анализирует длинные переписки и формирует короткие сводки, чтобы пользователь мог быстро восстановить контекст общения.

Таким образом, на Pixel будет значительно меньше AI-уведомлений, чем на iPhone, где они охватывают новости, развлечения, почту и многое другое. Google пока использует их лишь для упрощения навигации по чатам, но в будущем функция может получить расширение.

Как и у Apple, сводки на Pixel будут отмечены специальным значком с "искоркой" и курсивным текстом - чтобы пользователь сразу понимал, что уведомление создано ИИ.

Google добавил в Pixel скандальную функцию из iPhone: в чем заключается проблемаКак работают сводки уведомлений ИИ на Pixel (фото: Google)

Как включить AI Notification Summaries

Google сделала функцию полностью опциональной - ее нужно включить вручную. Это можно сделать в настройках по пути: Настройки, Уведомления, Сводки уведомлений.

Там же можно выбрать приложения, для которых сводки не будут формироваться, добавив их в список "Не включать эти приложения".

Если функция не активируется, стоит убедиться, что Android System Intelligence включен (Настройки, Уведомления, Конфиденциальность, Чтение и управление уведомлениями). Сводки также не будут работать, если активен режим энергосбережения или если экран включен.

Когда Pixel получит обновление

Распространение AI Notification Summaries начинается вместе с ноябрьским системным патчем. Однако функция не устанавливается автоматически, поэтому она может появиться не сразу. Проверить обновление можно вручную в разделе Настройки, Система, Обновления ПО.

Следующие шаги Pixel

Google уже подтвердила, что в декабрьском обновлении появятся новые функции: смартфоны Pixel начнут автоматически приглушать уведомления низкого приоритета и сортировать их по категориям - например, "Новости" и "Промоакции".

Компания, похоже, делает ставку на постепенное внедрение и надеется избежать тех ошибок, с которыми ранее столкнулась Apple.

Раньше мы писали, что Google упростила доступ к ИИ в Chrome на iOS и Android, а также рассказали, как эта функция работает на практике.

А еще у нас есть материал о том, почему в Microsoft считают, что искусственный интеллект не может обладать сознанием.

Читайте также, где Google Pixel 10 Pro обходит iPhone 17 Pro Max и что важно знать пользователям перед покупкой.

