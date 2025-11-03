ua en ru
"Это всего лишь симуляция": в Microsoft объяснили, почему ИИ не может обладать сознанием

Понедельник 03 ноября 2025 14:20
"Это всего лишь симуляция": в Microsoft объяснили, почему ИИ не может обладать сознанием Глава ИИ Microsoft поставил точку в споре о возможностях искусственного разума (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Глава направления ИИ в Microsoft Мустафа Сулейман считает, что сознание возможно только у живых организмов. По его словам, попытки представить ИИ как "осознающий себя" являются ошибочными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNBC.

Сулейман выступает против концепции "сознательного" искусственного интеллекта

По словам Сулеймана, исследования, предполагающие возможность "страданий" или эмоционального опыта у ИИ, вводят в заблуждение. "Если сформулировать вопрос неправильно, ответ тоже будет неправильным. Это полностью неверная постановка задачи", - отметил он.

Сулейман является одним из наиболее заметных представителей индустрии, выступающих против идеи "сознательного" ИИ - систем, которые могут создавать впечатление, будто они переживают эмоции. В 2023 году он стал соавтором книги The Coming Wave, посвященной рискам ИИ и других развивающихся технологий, а также опубликовал эссе под названием "Мы должны создавать ИИ для людей, а не ИИ как человека".

Почему эта тема вызывает дискуссии

Интерес к "эмоциональному" или "компаньонскому" ИИ растет - такие продукты разрабатывают, в частности, Meta и xAI. При этом технологические компании продолжают движение в сторону систем, способных выполнять широкий спектр интеллектуальных задач на уровне человека (AGI).

Однако Сулейман подчеркивает различие между функциональными возможностями ИИ и наличием субъективного опыта. Он ссылается на концепцию биологического натурализма, согласно которой сознание возможно только при наличии живого мозга. "Люди имеют права, потому что способны испытывать боль и стремятся ее избегать. У моделей этого нет - это лишь симуляция", - отметил он.

При этом Сулейман подчеркнул, что не призывает запрещать исследования в этой области, но считает необходимым ясно обозначать пределы возможностей технологий.

Ограничения в разработке и позиция Microsoft

Выступая ранее на Paley International Council Summit, Сулейман заявил, что Microsoft не будет разрабатывать чат-ботов для эротического взаимодействия - в отличие от некоторых конкурентов.

Сулейман присоединился к Microsoft в 2024 году после сделки на 650 млн долларов по поглощению его стартапа Inflection AI. До этого он был сооснователем DeepMind, которую приобрела Google.

По его словам, важным фактором перехода в Microsoft стали технологическая база компании и стремление создать собственные модели ИИ полного цикла. Он также подчеркнул, что сервисы Microsoft строятся таким образом, чтобы ИИ осознавал свою роль помощника, а не "личности".

Новые функции Copilot и "реалистичное общение"

На прошлой неделе Microsoft представила обновления для Copilot, включая новый режим общения Real Talk, предназначенный для того, чтобы ИИ мог мягко разбирать аргументы пользователя и предлагать альтернативные точки зрения.

Сулейман отметил, что такой подход помогает формировать у ИИ "персональность", но в рамках четко заданных ценностей и без попыток имитировать эмоции. При этом он подчеркнул, что развитие ИИ сопровождается рисками, требующими осторожности.

Напомним, что Microsoft объявила о сотрудничестве с Украиной для модернизации системы государственной статистики.

Кроме того, Microsoft представила свой первый генератор изображений на базе ИИ, который позволяет создавать визуальный контент по текстовому запросу и использовать его в рабочих и творческих задачах.

А еще у нас есть материал о том, что Microsoft интегрировала Copilot в игры для Windows.

