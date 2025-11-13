Google додав у Pixel скандальну функцію з iPhone: у чому полягає проблема

Google представила листопадове оновлення Pixel Feature Drop 2025, у якому смартфони Pixel 9 і Pixel 10 (крім 9a) отримали функцію AI Notification Summaries - "розумні" зведення повідомлень за допомогою штучного інтелекту.

Про те, в чому полягає проблема "розумних" зведень, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Lifehacker .

У чому проблема з AI-зведеннями повідомлень

Ця функція вже викликала суперечки серед користувачів iPhone. Apple першою впровадила подібні зведення в iOS 18.3, проте користувачі швидко розкритикували їх за "бездушний" тон під час опрацювання особистих повідомлень - наприклад, під час розставань, - а також за помилки в новинних повідомленнях.

Після шквалу критики Apple тимчасово вимкнула новинні зведення і пізніше повернула їх у покращеному вигляді, позначивши, де саме сповіщення пише ШІ. Google вирішила не повторювати помилок конкурента і впроваджує функцію набагато обережніше.

Як працює нова функція на Pixel

Поки що AI Notification Summaries доступні тільки для популярних месенджерів - Google Messages, WhatsApp і деяких інших. Система аналізує довгі листування і формує короткі зведення, щоб користувач міг швидко відновити контекст спілкування.

Таким чином, на Pixel буде значно менше AI-повідомлень, ніж на iPhone, де вони охоплюють новини, розваги, пошту та багато іншого. Google поки використовує їх лише для спрощення навігації чатами, але в майбутньому функція може отримати розширення.

Як і в Apple, зведення на Pixel будуть позначені спеціальним значком з "іскоркою" і курсивним текстом - щоб користувач одразу розумів, що сповіщення створено ШІ.

Як працюють зведення повідомлень ШІ на Pixel (фото: Google)

Як увімкнути AI Notification Summaries

Google зробила функцію повністю опціональною - її потрібно ввімкнути вручну. Це можна зробити в налаштуваннях за шляхом: Налаштування, Повідомлення, Зведення повідомлень.

Там же можна вибрати додатки, для яких зведення не формуватимуться, додавши їх у список "Не вмикати ці додатки".

Якщо функція не активується, варто переконатися, що Android System Intelligence увімкнено (Налаштування, Сповіщення, Конфіденційність, Читання та управління сповіщеннями). Зведення також не працюватимуть, якщо активний режим енергозбереження або якщо екран увімкнений.

Коли Pixel отримає оновлення

Поширення AI Notification Summaries починається разом із листопадовим системним патчем. Однак функція не встановлюється автоматично, тому вона може з'явитися не одразу. Перевірити оновлення можна вручну в розділі Налаштування, Система, Оновлення ПЗ.

Наступні кроки Pixel

Google вже підтвердила, що в грудневому оновленні з'являться нові функції: смартфони Pixel почнуть автоматично приглушати сповіщення низького пріоритету та сортувати їх за категоріями - наприклад, "Новини" і "Промоакції".

Компанія, схоже, робить ставку на поступове впровадження і сподівається уникнути тих помилок, з якими раніше зіткнулася Apple.