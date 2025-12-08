ua en ru
Google добавила в Chrome функцию, о которой давно просили пользователи: как изменится браузер

Понедельник 08 декабря 2025 14:11
Google добавила в Chrome функцию, о которой давно просили пользователи: как изменится браузер Chrome научился автоматически подставлять данные из вашего Google-аккаунта (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google анонсировала обновления автозаполнения в Chrome для мобильных и ПК-версий. Теперь функция сможет получать больше данных из сервисов Google и проще подставлять нужную информацию при заполнении форм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно

Теперь автозаполнение сможет использовать ваше имя, адрес электронной почты, а также сохраненные рабочие и домашние адреса из аккаунта Google на ПК-версии, iOS и Android при входе в Chrome.

Для версии Chrome на Android компания расширяет предложения автозаполнения, которые появляются над экранной клавиатурой, чтобы они были менее сжатыми и легче различались. Теперь предложения будут отображать две строки информации, например, адреса двух контактов с одинаковыми именами, чтобы пользователь мог выбрать правильный вариант.

Google добавила в Chrome функцию, о которой давно просили пользователи: как изменится браузерВерсия Chrome для Android расширяет подсказки автозаполнения до двух строк с дополнительным контекстом (фото: Google)

В прошлом месяце Chrome добавил возможность автозаполнения данных, таких как номер паспорта, водительское удостоверение, карты лояльности и информация о транспортном средстве (включая VIN и номерной знак) для пользователей ПК-версии с включенной функцией "расширенное автозаполнение".

Google добавила в Chrome функцию, о которой давно просили пользователи: как изменится браузерАвтозаполнение Chrome теперь может получать информацию о предстоящих поездках и рейсах из Google Wallet (фото: Google)

Напомним, что Google Chrome получил функцию вертикальных вкладок, которая уже есть у конкурентов.

А еще мы писали о трех способах, как Google следит за пользователями через Chrome.

Кроме того, сообщалось, что Samsung представила настольную версию своего веб-браузера Samsung Internet.

