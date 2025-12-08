ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google додала в Chrome функцію, про яку давно просили користувачі: як зміниться браузер

Понеділок 08 грудня 2025 14:11
UA EN RU
Google додала в Chrome функцію, про яку давно просили користувачі: як зміниться браузер Chrome навчився автоматично підставляти дані з вашого Google-акаунта (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google анонсувала оновлення автозаповнення в Chrome для мобільних і ПК-версій. Тепер функція зможе отримувати більше даних із сервісів Google і простіше підставляти потрібну інформацію під час заповнення форм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо

Тепер автозаповнення зможе використовувати ваше ім'я, адресу електронної пошти, а також збережені робочі та домашні адреси з облікового запису Google на ПК-версії, iOS та Android під час входу в Chrome.

Для версії Chrome на Android компанія розширює пропозиції автозаповнення, які з'являються над екранною клавіатурою, щоб вони були менш стислими і легше розрізнялися. Тепер речення відображатимуть два рядки інформації, наприклад, адреси двох контактів з однаковими іменами, щоб користувач міг вибрати правильний варіант.

Google додала в Chrome функцію, про яку давно просили користувачі: як зміниться браузерВерсія Chrome для Android розширює підказки автозаповнення до двох рядків із додатковим контекстом (фото: Google)

Минулого місяця Chrome додав можливість автозаповнення даних, як-от номер паспорта, водійське посвідчення, картки лояльності та інформація про транспортний засіб (включно з VIN і номерним знаком) для користувачів ПК-версії з увімкненою функцією "розширене автозаповнення".

Google додала в Chrome функцію, про яку давно просили користувачі: як зміниться браузерАвтозаповнення Chrome тепер може отримувати інформацію про майбутні поїздки та рейси з Google Wallet (фото: Google)

Нагадаємо, що Google Chrome отримав функцію вертикальних вкладок, яка вже є у конкурентів.

А ще ми писали про три способи, як Google стежить за користувачами через Chrome.

Крім того, повідомлялося, що Samsung представила настільну версію свого веб-браузера Samsung Internet.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google
Новини
Зеленський сьогодні в Лондоні: що в програмі переговорів і чого чекати від візиту до Брюсселя
Зеленський сьогодні в Лондоні: що в програмі переговорів і чого чекати від візиту до Брюсселя
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті