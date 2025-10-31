Samsung представила свой браузер для Windows, который может стать конкурентом Chrome

Samsung представила настольную версию своего веб-браузера Samsung Internet. Компания намекает, что это не просто браузер, а шаг к "интегрированной AI-платформе, а не программе, которая просто ждет действий пользователя".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал Engadget .

Что известно

Как и ожидалось, Samsung Internet для Windows поддерживает синхронизацию данных между устройствами - закладок, истории и автозаполнения. Разработчики подчеркивают внимание к конфиденциальности и безопасности, добавляя стандартные функции вроде блокировки трекеров и панели приватности.

Однако эксперты отмечают, что это не главная причина появления браузера на ПК. Стоит отметить, в 2024 году Samsung уже кратко выпускала версию для Windows, но затем удалила ее из Microsoft Store без объяснений.

Теперь компания, похоже, хочет закрепиться на быстрорастущем рынке ИИ-браузеров.

Браузер поддерживает синхронизацию данных между устройствами (фото: Samsung)

Ранее аналогичные решения представили OpenAI (ChatGPT Atlas), Microsoft (режим Edge Copilot), Opera (Neon) и Perplexity (Comet).

В Samsung говорят, что новый кроссплатформенный браузер станет частью их стратегии "окружающий ИИ" - технологий, которые предугадывают потребности пользователя и предлагают персонализированные решения.

Браузер Samsung Internet доступен в бета-версии для Windows 10 (с версии 1809) и Windows 11. Зарегистрироваться можно на странице продукта.