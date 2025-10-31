ua en ru
В Google Chrome и других браузерах обнаружили угрозу: под ударом три миллиарда устройств

Пятница 31 октября 2025 14:10
UA EN RU
В Google Chrome и других браузерах обнаружили угрозу: под ударом три миллиарда устройств Исследователь обнаружил критическую уязвимость в Chrome и других браузерах (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Эксперт по кибербезопасности Хосе Пино сообщил об уязвимости, затрагивающей все браузеры на базе Chromium - до версии 143.0.7483.0 включительно. Под угрозой оказались Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, а также Vivaldi, Arc и Brave.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал PCWorld.

По словам исследователя, эта брешь получила название Brash, поскольку именно браузеры на Chromium доминируют на настольных и мобильных устройствах по всему миру.

Что известно об уязвимости

Проблема обнаружена в Blink - движке визуализации Chromium. По словам Пино, Brash "позволяет любому браузеру на основе Chromium зависнуть в течение 15–60 секунд, используя архитектурный дефект в управлении определенными DOM-операциями".

Исследователь уточняет, что причина сбоя - отсутствие ограничения скорости обновлений через API document.title.

Это дает возможность добавлять миллионы изменений DOM каждую секунду, перегружая основной поток браузера.

В результате интерфейс зависает, ЦПУ уходит в пиковую загрузку, а система начинает тормозить или даже останавливает работу других процессов.

По оценке Пино, уязвимость затрагивает браузеры Chromium не только на ПК, но и на Android и в встроенных системах, что потенциально подвергает риску более 3 миллиардов пользователей.

Что произошло на практике

Журналисты, повторившие эксперимент, сообщили, что при открытии сайта с вредоносным кодом браузер Chrome полностью завис, перестал отвечать на действия и требовал принудительного закрытия.

Операционная система при этом не пострадала, однако в реальных условиях подобная ситуация может парализовать весь компьютер.

Проверить уязвимость можно самостоятельно - на сайте brash.run, однако Firefox и Safari на проблему не реагируют и работают стабильно.

Ранее сообщалось, что в новом браузере OpenAI обнаружили уязвимость, способную поставить под угрозу персональные данные пользователей.

А еще у нас есть материал о том, какой браузер стал самым популярным в мире и Украине в 2025 году.

Вы также можете ознакомиться с инструкцией, которая поможет ускорить работу браузера и вернуть ему прежнюю скорость.

Google Интернет
Новости
