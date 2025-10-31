ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

У Google Chrome та інших браузерах виявили загрозу: під ударом три мільярди пристроїв

П'ятниця 31 жовтня 2025 14:10
UA EN RU
У Google Chrome та інших браузерах виявили загрозу: під ударом три мільярди пристроїв Дослідник виявив критичну вразливість у Chrome та інших браузерах (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Експерт із кібербезпеки Хосе Піно повідомив про вразливість, що зачіпає всі браузери на базі Chromium - до версії 143.0.7483.0 включно. Під загрозою опинилися Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, а також Vivaldi, Arc і Brave.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал PCWorld.

За словами дослідника, цей пролом отримав назву Brash, оскільки саме браузери на Chromium домінують на настільних і мобільних пристроях по всьому світу.

Що відомо про вразливість

Проблему виявлено в Blink - рушії візуалізації Chromium. За словами Піно, Brash "дає змогу будь-якому браузеру на основі Chromium зависнути протягом 15-60 секунд, використовуючи архітектурний дефект в управлінні певними DOM-операціями".

Дослідник уточнює, що причина збою - відсутність обмеження швидкості оновлень через API document.title.

Це дає можливість додавати мільйони змін DOM щосекунди, перевантажуючи основний потік браузера.

У результаті інтерфейс зависає, ЦПУ йде в пікове завантаження, а система починає гальмувати або навіть зупиняє роботу інших процесів.

За оцінкою Піно, уразливість зачіпає браузери Chromium не тільки на ПК, а й на Android і у вбудованих системах, що потенційно наражає на ризик понад 3 мільярди користувачів.

Що сталося на практиці

Журналісти, які повторили експеримент, повідомили, що під час відкриття сайту зі шкідливим кодом браузер Chrome повністю завис, перестав відповідати на дії і вимагав примусового закриття.

Операційна система при цьому не постраждала, проте в реальних умовах подібна ситуація може паралізувати весь комп'ютер.

Перевірити вразливість можна самостійно - на сайті brash.run, проте Firefox і Safari на проблему не реагують і працюють стабільно.

Раніше повідомлялося, що в новому браузері OpenAI виявили вразливість, здатну поставити під загрозу персональні дані користувачів.

А ще у нас є матеріал про те, який браузер став найпопулярнішим у світі та Україні у 2025 році.

Ви також можете ознайомитися з інструкцією, яка допоможе прискорити роботу браузера і повернути йому колишню швидкість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Інтернет
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні