В новом браузере от OpenAI нашли опасность, которая ставит под угрозу личные данные пользователей

Хакер под ником Плиний Освободитель выявил уязвимость типа "инъекция буфера обмена", позволяющую злоумышленникам получить доступ к содержимому буфера обмена на компьютере пользователя. В своем видео он продемонстрировал, как это работает на практике.

Как работает атака

Принцип атаки прост: при инъекции в буфер обмена злоумышленник может изменить данные, которые вы копируете и вставляете. Существуют два вида такой атаки - через троянские или вредоносные программы и через веб-сайт или веб-приложение. В случае с Atlas речь идет о втором варианте.

Хакер показал, что можно встроить вредоносный код на веб-сайт так, что каждая кнопка на странице станет ловушкой, которая заменяет содержимое вашего буфера обмена на фишинговую ссылку. Если агент Atlas нажмет на такую кнопку без вашего ведома, при следующей вставке (Ctrl+V) вы окажетесь на фальшивом сайте.