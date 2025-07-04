ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скорость

Пятница 04 июля 2025 18:00
UA EN RU
Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скорость Простые шаги, которые вернут скорость вашему браузеру (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Медленная работа браузера может свести с ума, особенно когда невозможно понять, в чем именно причина. Это может быть старый и слабый компьютер, десятки вкладок, открытых годами, "тяжелые" расширения или все вместе.

О том, что делать, если ваш браузер начал тормозить, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на один из ведущих мировых сайтов о технологиях и лайфхаках, Lifehacker.

Начните с простого

Главное правило устранения неполадок - разбираться с одной вещью за раз. Закройте все приложения, оставьте только браузер с одной вкладкой - и проверьте, осталась ли проблема.

Если браузер работает нормально при открытии одной-двух вкладок, но начинает тормозить при большем количестве - причина может быть именно в нем.

Если он замедляется при параллельной работе других программ - возможно, дело в железе или конфликтах между приложениями.

Встроенный диспетчер задач в браузере

Современные браузеры имеют собственные диспетчеры задач, которые показывают, какие вкладки и расширения "съедают" ресурсы:

  • Firefox: нажмите Shift + Esc или откройте меню, "Дополнительные инструменты", "Диспетчер задач". Также можно ввести about:processes в адресной строке
  • Chrome / Edge / Brave: меню, "Дополнительные инструменты", "Диспетчер задач"
  • Safari: встроенного диспетчера нет, но можно использовать приложение Activity Monitor (Мониторинг системы) на Mac и отфильтровать процессы по слову Safari.

Внимательно посмотрите на вкладки, которые используют много CPU или оперативной памяти. Если вкладка перегружает систему - просто закройте ее.

Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скоростьИспользуйте диспетчер задач вашего браузера (фото: Lifehacker)

Закройте старые вкладки

У многих из нас тоже открыты вкладки, к которым мы никогда не вернемся. И это нормально. Но они могут замедлять работу браузера. Закрытие всех "висящих" вкладок даст ощутимый прирост в скорости.

В Chrome, Firefox и Safari можно сохранить все открытые вкладки и вернуться к ним позже.

Удалите неиспользуемые расширения

Расширения делают браузер удобнее, но иногда становятся причиной тормозов. Особенно те, которые вы давно не используете. Они могут не только замедлять работу, но и иметь доступ ко всем вкладкам, что не всегда безопасно.

  • Firefox: откройте about:addons
  • Chrome и производные: chrome://extensions
  • Safari: меню Safari, "Настройки", "Расширения".

Полезный совет: отключайте расширения выборочно, только на тех сайтах, где они мешают.

Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скоростьУдалите неиспользуемые расширения (фото: Lifehacker)

Перезагрузите браузер (и компьютер)

Иногда все проще, чем кажется. Перезапуск браузера или всей системы может устранить временные сбои, связанные с памятью или зависшими процессами.

Закройте браузер полностью, перезагрузите компьютер и снова откройте его. Это простое действие часто решает проблему без дополнительного вмешательства.

Обновите браузер

Иногда проблема не в вкладках или расширениях, а в самом браузере - например, из-за багов или утечек памяти. Самый простой способ справиться с этим - убедиться, что у вас установлена последняя версия браузера.

Как обновить:

  • Firefox: меню, Справка, О Firefox (на Windows) или Firefox, О Firefox (на macOS)
  • Chrome и аналоги (Edge, Brave): меню, Справка, О браузере Chrome
  • Safari (на Mac): обновляется через macOS. Меню Apple, Системные настройки, Общие, Обновление ПО.

Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скоростьОбновите свой браузер (фото: Lifehacker)

Сократите количество рекламы и трекеров

Огромное количество рекламных блоков и скриптов слежения на сайтах замедляет загрузку страниц и работу браузера. Как решить проблему:

  • Установите блокировщик рекламы, например uBlock Origin (для Firefox и Chrome)
  • Используйте VPN со встроенной блокировкой трекеров или DNS-сервисы вроде NextDNS.
  • Это не только ускорит браузер, но и повысит уровень конфиденциальности.

Очистите cookies и данные

Файлы cookie и кэш накапливаются со временем, и их удаление может повысить производительность.

Учтите, что после этого вам придется заново входить на сайты, где вы авторизованы, и возможно, вы потеряете историю посещений.

Как очистить:

  • Firefox: меню, Настройки, Конфиденциальность и защита, Очистить данные и Очистить историю
  • Chrome: меню, Настройки, Конфиденциальность и безопасность, Удаление данных о просмотре, вкладка "Дополнительно"
  • Safari (на Mac): Safari, Очистить историю, затем Safari, Настройки, Конфиденциальность, Управление данными сайтов.

Браузер тормозит? Вот 10 способов вернуть ему скоростьОчистите cookies и данные (фото: Lifehacker)

Следите за температурой окружающей среды

Летом компьютеры перегреваются чаще, особенно если вы работаете в душном помещении. При перегреве система снижает производительность, чтобы не повредить "железо".

Что можно сделать:

  • Использовать охлаждающую подставку для ноутбука
  • Включить кондиционер или вентилятор
  • Избегать прямых солнечных лучей на устройстве.

Как только температура снижается - вы сразу заметите прирост в скорости работы системы и браузера.

Подумайте об обновлении

Если все советы не помогли, возможно, дело в самом компьютере. Даже недорогие обновления, вроде установки SSD-диска или добавления оперативной памяти, способны дать мощный эффект.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Интернет Советы
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине