Google Chrome запустить свій блокувальник реклами

Функція буде доступна по всьому світу
Американська корпорація Google зробить функцію блокування небажаної реклами в браузері Google Chrome 9 липня 2019 року. Функція буде доступна по всьому світу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву корпорації.
Як повідомляється, "Chrome посилить захист своїх користувачів і припинить показувати у всіх країнах всі агресивні і нав'язливі оголошення на сайтах".
При цьому, під небажаними рекламними оголошеннями маються на увазі всі типи агресивної реклами з переліку, підготовленого організацією Coalition for Better Ads.
Зокрема, в цей список увійшли спливаючі вікна, самовідтворення відео зі звуком, великі банери, оголошення із зворотним відліком часу.
Нагадаємо, у роботі пошукової системи Google стався збій і триває в кількох країнах світу з другої половини дня середи, 9 січня.
Раніше РБК-Україна писало, що Google Chrome почне блокувати автовідтворення відео зі звуком.
Браузер буде запускати такі ролики автоматично, тільки якщо звук не відтворюється за замовчуванням, або якщо користувач буде взаємодіяти з сайтом.