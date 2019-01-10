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Google Chrome запустить свій блокувальник реклами

Новини » Телеком & IT    10.01.2019 - 21:31
Google Chrome запустить свій блокувальник реклами
Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)

Функція буде доступна по всьому світу

Американська корпорація Google зробить функцію блокування небажаної реклами в браузері Google Chrome 9 липня 2019 року. Функція буде доступна по всьому світу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву корпорації.

Як повідомляється, "Chrome посилить захист своїх користувачів і припинить показувати у всіх країнах всі агресивні і нав'язливі оголошення на сайтах".

При цьому, під небажаними рекламними оголошеннями маються на увазі всі типи агресивної реклами з переліку, підготовленого організацією Coalition for Better Ads.

Зокрема, в цей список увійшли спливаючі вікна, самовідтворення відео зі звуком, великі банери, оголошення із зворотним відліком часу.

Нагадаємо, у роботі пошукової системи Google стався збій і триває в кількох країнах світу з другої половини дня середи, 9 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що Google Chrome почне блокувати автовідтворення відео зі звуком.

Браузер буде запускати такі ролики автоматично, тільки якщо звук не відтворюється за замовчуванням, або якщо користувач буде взаємодіяти з сайтом.

В роботі Google стався збій
Новини України Googleрекламаблокировкабраузер
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