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В новой версии Google Chrome появится блокировка автовоспроизведения видео со звуком

НовостиТелеком & IT    22.03.2018 - 22:40
Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)
Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)

Изменения будут действовать начиная с версии Chrome 66

Браузер Google Chrome начнет блокировать автовоспроизведение видео со звуком. Об этом сообщает The Verge

Браузер будет запускать такие ролики автоматически, только если звук не воспроизводится по умолчанию, или если пользователь будет взаимодействовать с сайтом.

Изменения будут действовать начиная с версии Chrome 66, хотя были запланированы для версии Chrome 64, которая появилась в январе 2018 с возможностью отключать раздражающие веб-сайты, которые злоупотребляют видео с автовоспроизведением со звуком по умолчанию.

Google отложил дополнительные изменения автовоспроизведения до версии Chrome 66, но теперь они появляются в бета-каналах Chrome перед публичным выпуском в следующем месяце.

Напомним, 5 марта сообщалось, что YouTube запустил автоматические субтитры и создание геотегов для прямых трансляций.

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Теги: Google, видео, браузер
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