Google Chrome запустит свой блокировщик рекламы

Фото: Google Chrome (facebook.com/TheBeta)

Функция будет доступна по всему миру

Американская корпорация Google сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome 9 июля 2019 года. Функция будет доступна по всему миру, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корпорации.

Как сообщается, "Chrome усилит защиту своих пользователей и прекратит показывать во всех странах все агрессивные и навязчивые объявления на сайтах".

При этом, под нежелательными рекламными объявлениями подразумеваются все типы агрессивной рекламы из перечня, подготовленного организацией Coalition for Better Ads.

В частности, в этот список вошли всплывающие окна, самовоспроизведение видеорекламы со звуком, большие баннеры, объявления с обратным отсчетом времени.

Напомним, в работе поисковой системы Google произошел сбой и продолжается в нескольких странах мира со второй половины дня среды, 9 января.

Ранее РБК-Украина писало, что браузер Google Chrome начнет блокировать автовоспроизведение видео со звуком.

Браузер будет запускать такие ролики автоматически, только если звук не воспроизводится по умолчанию, или если пользователь будет взаимодействовать с сайтом.