Google и Facebook оштрафовали за нарушение правил политической рекламы

Фото: офис Google (flickr.com/Robert Scoble)

Суд штата Вашингтон обязал компании выплатить в общей сложности 455 тыс. долларов

В США суд штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить 455 тыс. долларов для урегулирования претензий властей по делу о политической рекламе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Генпрокурор штата Боб Фергюсон сообщил, что Google должен выплатить 217 тыс., а Facebook 238 тыс. по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений.

Отмечается, что компании с 2013 года не выполняли требование о сборе, хранении и публикации информации о заказчиках политической рекламы на интернет-ресурсах.

В Генпрокуратуре утверждают, что кандидаты на политические посты и политические комитеты заплатили за размещение политической рекламы Google 1,5 млн долларов, а Facebook – 5,1 млн.

Представитель Facebook сообщил агентству, что компания удовлетворена урегулированием дела и намерена в дальнейшем исполнять требования штата.

В то же время в Google заявили, что компания соблюдала законы Вашингтона до июня, когда штат ввел новые требования по раскрытию информации. После этого Google приостановил прием политической рекламы в штате, потому что не мог следовать новым правилам.

Дело в отношении Facebook и Google в штате Вашингтон было заведено в апреле после жалобы группы жителей штата.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, Twitter и Google и обвинил их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США.