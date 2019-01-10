В работе Google произошел сбой

Фото: Google (Pixabey)

В работе поисковика наблюдаются проблемы

В работе поисковой системы Google произошел сбой и продолжается в нескольких странах мира со второй половины дня среды, 9 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

По данным ресурса, проблемы в работе Google наблюдаются с 18:37 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов.

Больше всего на сбои жалуются пользователи имено из США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.

По данным сервиса, 67% пользователей отметили проблемы при попытке войти на зарегистрированные аккаунты. Еще у 32% пользователей зафиксированы проблемы непосредственно с поиском.

Напомним, в США суд штата Вашингтон обязал компании Google и Facebook выплатить 455 тыс. долларов для урегулирования претензий властей по делу о политической рекламе.