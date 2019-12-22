Гончарук пообіцяв, що цієї зими газ не подорожчає

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр назвав стратегічною перемогою угоду про новий контракт на транзит російського газу через Україну

Завдяки домовленості про транзит російського газу в Європу територією України ціна газу для населення та бізнесу протягом цієї зими не буде зростати. Про це Facebook повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, українській урядовій делегації вдалося досягти стратегічної перемоги, домовившись про новий контракт на транзит газу.

"У нас буде контракт на 5 років з достатніми обсягами, щоб Україна і Європа почувалися безпечно в плані енергетики. Тариф за прокачування російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх перемовинах, а за європейськими правилами... Ми не будемо заручниками двосторонніх переговорів, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у країнах Європи", - зазначив прем'єр.

А це, впевнений Гончарук, для українського бізнесу і громадян означає, що цієї зими ціна на газ не буде рости.

"Це дає нам можливість знизити цифру в платіжці за комунальні послуги за опалення", - заявив він.

Нагадаємо, що за підсумками газових переговорів у Мінську 20 грудня Україна і Російська Федерація підписали протокол по транзиту газу і врегулювання претензій. Очікується, що політичне рішення відкриє шлях до підписання нового довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу по територією України.

Як заявив віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак під час газових переговорів, Україна і Російська Федерація підпишуть новий контракт на транзит газу строком на п'ять років. Однак представник Росії не уточнив передбачувані обсяги транзиту.

Також РБК-Україна писало, що Україна оприлюднила протокол зустрічі представників Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній цих країн, яка відбулася у Берліні і Мінську 19 і 20 грудня.

Додамо, що міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на десять років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.