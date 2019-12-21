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"Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і "Оператором ГТС"

Новини » Енергетика     21.12.2019 - 21:22
"Нафтогаз" стане посередником між "Газпромом" і "Оператором ГТС"
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Вітренко заявив, що "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства та регулювання

НАК "Нафтогаз України" в рамках нового договору між Україною і РФ про транзит газу стане посередником між російським "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України". Про це виконавчий директор НАК Юрій Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.

Він пояснив, що російська компанія не готова працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства та регулювання.

"Навіщо потрібен "Нафтогаз" між "Газпромом" і оператором? Справа в тому, що "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства та регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися щодня. "Нафтогаз" більше пристосований до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якої є український уряд", - написав Вітренко.

Крім того, він зазначив, що "Газпром" повинен укласти з "Нафтогазом" п'ятирічний договір на організацію транзиту з певними обсягами, під які "Нафтогаз" забронює потужності у "Оператора ГТС України". Тобто "Газпром" буде платити "Нафтогазу", а "Нафтогаз" - компанії "Оператор ГТС України".

Нагадаємо, РБК-Україна писала, що компанія "Оператор ГТС України" продовжить переговори з російським "Газпромом" про транзит газу через територію України після 2020 року.

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