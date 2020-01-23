Наглядова рада УЗ назвала угоду з Deutsche Bahn ініціативою Кабміну

Фото: Укрзалізниця (РБК-Україна)

У компанії поки недостатньо інформації про документ, підписаний урядом

Наглядовій раді АТ "Укрзалізниця" стало відомо про підписання Угоди про наміри між урядом України та залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn щодо подальшої співпраці із розвитку "Укрзалізниці". Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Як зазначили в прес-службі, питання буде розглянуте, як тільки наглядова рада отримає більше інформації щодо цього документу.

"Підписання цього документу є ініціативою і прерогативою уряду України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn документ, який назвали "Меморандум про взаєморозуміння".

Як завив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, Україна передасть в управління залізницю залізничному оператору Німеччини Deutsche Bahn на 10 років.

У той же час у Deutsche Bahn заявили, що компанія не планує брати в управління "Укрзалізницю". За інформацією німецької сторони, у "попередній угоді", підписаній 22 січня у Давосі, йдеться лише про консультування.

За інформацією Deutsche Bahn, на початку лютого до Києва прибуде член правління компанії, відповідальний за питання інфраструктури Рональд Пофалла. Посадовець німецької компанії, контрольний пакет акцій якої належить державі, підпише з представниками українського уряду Меморандум про порозуміння, в якому будуть зафіксовані деталі співпраці з "Укрзалізницею".