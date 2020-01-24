Deutsche Bahn може зайнятися оперативним управлінням "Укрзалізниці" в лютому

Фото: швидкісний поїзд (banh.de)

Німецький оператор планує зайнятися оперативним управлінням УЗ після підписання меморандуму в лютому

Стратегічне партнерство АТ "Укрзалізниця" і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn на даному етапі допрацьовується і буде включати в себе різні формати співпраці, в тому числі і операційне управління "Укрзалізницею" з боку Deutsche Bahn. Про це йдеться в офіційній заяві Deutsche Bahn, текст якого є у Центру транспортних стратегій.

"Обговорюються подальші деталі співпраці, включаючи участь в питаннях оперативного управління", - зокрема, сказано в документі.

У документі говориться, що що DB Engineering & Consulting - інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn по інфраструктурі, мобільності і транспорту - в майбутньому буде консультувати і підтримувати "Укрзалізницю" в питаннях управління та з технічних питань. Про це в Давосі 22 січня був підписаний меморандум.

Очікується, що на початку лютого член правління DB по інфраструктурі Рональд Пофалла і уряд України підпишуть новий меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть узгоджені подальші деталі.

У Deutsche Bahn відзначили, що її консалтинговий підрозділ - одна з провідних інжинірингових і консалтингових компаній в транспортному секторі. У компанії працює близько 5000 співробітників з 80 країн.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

Як завив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, Україна в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному операторові Німеччини Deutsche Bahn на 10 років.

Пізніше в ЗМІ повідомлялося, що німецький оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn не планує брати в управління "Укрзалізницю".

Як писало раніше РБК-Україна, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що співпраця України з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж або передача в концесію "Укрзалізниці".