Гончарук назвав терміни підготовки нового макроекономічного прогнозу

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Новий прогноз буде готовий до кінця місяця

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Міністерство економіки завершує перегляд макроекономічного прогнозу на наступний рік. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, прогноз буде готовий до кінця місяця.

"Стосовно показників державного бюджету. Зараз Міністерство економіки завершує перегляд макропрогнозу на наступний рік - це фундаментальний економічний документ. Зараз цей процес завершується. Я думаю, що до кінця тижня у нас будуть наші внутрішні цифри і, можливо, на наступному тижні... Точно, до кінця місяця ми будемо готові поділитися усіма цими цифрами публічно, їх представити і обговорити", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, Гончарук анонсував ще одне засідання Кабінету міністрів на цьому тижні. Гончарук повідомив, що зараз група українських міністрів знаходиться в США, тому сьогоднішнє засідання Кабміну "було не найпродуктивнішим".

Також РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада 18 жовтня прийме госбюджет в першому читанні. На цьому тижні комітет з питань бюджету завершить розгляд пропозицій народних депутатів до проекту бюджету.

Крім того, перший заступник спікера Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати виявили недоліки в проекті державного бюджету на 2020 рік. Питання в нардепів викликало співвідношення мінімальної заробітної плати та мінімального споживчого рівня.