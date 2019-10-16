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Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижні

Новини » Політика    16.10.2019 - 15:18
Гончарук анонсував ще одне засідання Кабміну на цьому тижні
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук назвав сьогоднішнє засідання Кабміну не найпродуктивнішим

Прем'єр Олексій Гончарук анонсував ще одне засідання Кабінету міністрів на цьому тижні. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Гончарук повідомив, що зараз група українських міністрів знаходиться в США, тому сьогоднішнє засідання Кабміну "було не найпродуктивнішим".

"Група наших міністрів знаходиться в США, ми продовжуємо консультації з МВФ, тому сьогоднішнє засідання Кабміну було не найпродуктивнішим. І ми плануємо на цьому тижні провести ще одне засідання. Дату та час повідомимо додатково", - заявив він.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков повідомив, що у Раді на цьому тижні відбудеться перший годину запитань до уряду.

РБК-Україна писало, що у суботу, 12 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень - з низки міністерств і відомств були звільнені заступники і призначені нові. Зокрема, на засіданні уряд призначив двох заступників міністра енергетики та захисту довкілля, ними стали Абрамовський Роман Романович та Рябчин Олексій Михайлович.

Також уряд оголосив про початок скорочення держапарату в сфері юстиції. Кількість головних теруправлінь скоротили з 27 до 8.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОлексій Гончарук
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