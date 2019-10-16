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Гончарук назвал сроки подготовки нового макроэкономического прогноза

Новости » Политика    16.10.2019 - 15:45
Гончарук назвал сроки подготовки нового макроэкономического прогноза
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Новый прогноз будет готов до конца месяца

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Министерство экономики завершает пересмотр макроэкономического прогноза на следующий год. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, прогноз будет готов до конца месяца.

"По поводу показателей государственного бюджета. Сейчас Министерство экономики завершает пересмотр макропрогноза на следующий год - это фундаментальный экономический документ. Сейчас этот процесс завершается. Я думаю, что до конца недели у нас будут наши внутренние цифры и, возможно, на следующей неделе… Точно, до конца месяца мы будем готовы поделиться всеми этими цифрами публично, их представить и обсудить", - заявил Гончарук.

Напомним, Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабинета министров на этой неделе. Гончарук сообщил, что сейчас группа украинских министров находится в США, поэтому сегодняшнее заседание Кабмина "было не самым продуктивным".

Также РБК-Украина сообщало, что Верховная рада 18 октября примет госбюджет в первом чтении. На этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к проекту бюджета.

Кроме того, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты обнаружили недостатки в проекте государственного бюджета на 2020 год. Вопрос в нардепов вызвало соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныбюджетмакроэкономика
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