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В "Слузі народу" сподіваються ухвалити держбюджет-2020 в грудні

Новини » Політика    20.09.2019 - 13:03
В "Слузі народу" сподіваються ухвалити держбюджет-2020 в грудні
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Депутати відкладуть розгляд деяких законопроектів, щоб опрацювати держбюджет-2020

У фракції "Слуга народу" сподіваються ухвалити державний бюджет на 2020 рік в грудні. Про це заявив голова фрації "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що депутати планують відкласти кілька законопроектів, щоб більше уваги приділити питанню державного бюджету на 2020 рік.

"Ми будемо все робити для цього. Тому ми з наступного тижня сідаємо. Я думаю, що ми будемо скасовувати більшість законопроектів, просто відкладати їх і працювати над бюджетом. Ми сподіваємось (ухвалити в грудні - ред.), але ви ж бачили, що документ дуже великий", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що Рада національної безпеки та оборони розгляне державний бюджет на 2020 рік перед другим читанням у парламенті. Маркарова пояснила, що всі видатки на безпеку та оборону повинні бути розподілені за рішенням РНБО.

Також РБК-Україна писало, що державний бюджет на 2020 рік буде ухвалений Верховною радою не пізніше 1 грудня 2019 року. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет-2020.

Крім того, перший заступник спікера Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати виявили недоліки в проекті державного бюджету на 2020 рік. Питання в нардепів викликало співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня.

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Новини України Слуга народаДавид АрахаміяДержбюджет
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