Гончарук анонсував позапланову перевірку МАУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інші авіакомпанії також пройдуть додаткові перевірки стану безпеки польотів

В компанії "Міжнародні авіалінії України" буде проведена позапланова перевірка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука у Facebook.

За його словами, інші авіакомпанії також пройдуть додаткові перевірки стану безпеки польотів.

"Починаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ЗАТ "Міжнародні авіалінії України.Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

До з'ясування причини катастрофи літака МАУ український уряд заборонив польоти в Іран і Ірак. Раніше прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що в Ірані комісія почала розслідування авіакатастрофи.

Пізно увечері 8 січня в Іран вилетів український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи.

За словами речника МВС Артема Шевченка, українські правоохоронці та експерти компанії Boeing, за погодженням з іранською стороною, можуть брати участь у розслідуванні причини катастрофи лайнера Boeing-737.