Главный секрет, как выбрать хорошую кукурузу на рынке или в магазине

Сейчас в Украине продолжается сезон вкусной кукурузы. Как выбрать в магазине или на базаре хороший початок?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина со ссылкой на AOL.

Обращайте внимание на внешние признаки

Уделите внимание визуальным подсказкам, которые указывают на качественный продукт. По словам владелицы Kamma Hospitality ЭннАхмед, ищите кукурузу с ярко-зелеными, плотными листьями и мягкими, влажными волокнами. Избегайте початков с сухими, коричневыми листьями или волокнами, напоминающими сено.

Поднесите кукурузу к уху

Чтобы убедиться в свежести зерен, нью-йоркский шеф-повар Сунгчул Шим использует слуховую подсказку.

Поднесите кукурузу к уху и осторожно нажмите. Если она пищит, значит, она свежая.

Возможно, это будет выглядеть немного нелепо, но это того стоит, когда вы будете кусать сладкую, сочную кукурузу!

Выбирайте початки с большим количеством листьев

Листья - это естественная защита, которая помогает кукурузе оставаться влажной и свежей. Выбирайте початки, которые хорошо ими укрыты. Во многих супермаркетах есть специальные зоны, где покупатели могут очистить кукурузу от листьев, чтобы не испачкать свою кухню. Лучше обходите их стороной, если вы не собираетесь сразу жарить кукурузу на гриле.

Совет: не выбрасывайте эти листья! Они прекрасно подходят для запекания кукурузы на гриле, если вы любите вкус дымка. В них также можно заворачивать другие овощи или мясо.

Узнайте происхождение продукта

"Самая сладкая кукуруза всегда на фермерских рынках", - говорит профессиональный шеф-повар Дейл Талде.

Дело в том, что чем быстрее вы съедите кукурузу, тем лучше. Продукты местного производства, которые обычно можно найти на фермерских рынках, попадают к вам на стол быстрее.

Если вы в супермаркете, обратите внимание на то, откуда привезли кукурузу. Выращена ли она на местной ферме? Или импортирована, и, вероятно, собрана недели, а то и месяцы назад? Выбирайте кукурузу, выращенную как можно ближе к месту вашей покупки.

Как хранить кукурузу свежей

Теперь, когда вы выбрали самую свежую кукурузу, вам нужно сохранить ее такой. Лучше всего хранить кукурузу на кухонной столешнице, желательно подальше от прямых солнечных лучей и тепла (то есть не рядом с плитой).

Если можете, не кладите кукурузу в холодильник. Это превращает сахар в крахмал и делает ее менее сладкой.

Если вам нужно сохранить ее свежей еще несколько дней, заверните початки во влажные бумажные или чайные полотенца, прежде чем класть в холодильник, это поможет кукурузе сохранить влагу.